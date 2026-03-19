La secretaria de Estado de Turismo apunta a los residentes como eje "central" de la Estrategia España 2030

Archivo - Turistas en Cáceres en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha puesto en valor a los residentes al destacar que son "el motivo central" de la Estrategia Turismo España 2030, posicionándose como parte "fundamental" del ecosistema turístico y "objeto principal" de las políticas en esta hoja de ruta.

Así se ha pronunciado durante la Comisión de Industria y Turismo de este jueves, en la que ha afirmado, además, que esta posición se produce "por primera vez en las estrategias elaboradas desde un Gobierno de España".

Sin embargo, ha aclarado que no significa que no se quiera atraer a los mejores turistas, sino que significa que "esa llegada de turistas tiene que repercutir en la mejora de nuestro país". Por ello, a su juicio, este modelo debe ser "una experiencia compartida entre los que vivimos aquí y los que quieren visitarnos y vienen a vernos".

Precisamente, los residentes se encuentran dentro de uno de los cinco ámbitos de actuación de la Estrategia Turismo España 2030. En ella, se buscará reforzar la cohesión social, equilibrar el uso del espacio público y proteger la cultura local para armonizar la actividad turística con la vida de las comunidades anfitrionas.

Bajo este apartado, se creará un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un atlas de intensidad turística, con el objetivo de conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes.

Por otro lado, Sánchez ha valorado que esta nueva hoja de ruta cuenta con un enfoque "verdaderamente transversal", involucrando por primera vez a todos los Ministerios, lo que refleja "la importancia socioeconómica del turismo" y la voluntad "firme" de gobernar el turismo en "un sentido amplio" al asumir la "complejidad" y la "transversalidad" del fenómeno turístico.

En su intervención, también ha subrayado que la nueva estrategia se ha presentado en la Comisión Europea, ONU Turismo, OCDE y las ferias WTM de Londres e ITB Berlín, además de incluir las acciones que de las 33 oficinas de Turespaña en el exterior.

Además, se ha compartido este plan en la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, celebrada el pasado 10 de febrero, reunión donde, según la secretaria de Estado, muchas de las autonomías mostraron "una gran voluntad de colaboración y cooperación institucional".

UN MODELO TURÍSTICO "EQUILIBRADO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE"

La Estrategia Turismo España 2030 marcará la acción pública del Gobierno en materia turística durante los próximos años con el objetivo de orientar el trabajo conjunto de todos los actores para construir un modelo turístico "equilibrado, inclusivo y sostenible".

Las 15 metas de las que se compone el plan se estructuran en cinco ámbitos de actuación: personas que crean destinos, persona que crean trabajo, personas que trabajan en el turismo y turistas.

Además, esta estrategia incluye la aprobación de un Plan transversal a la acción de todo el Gobierno de España, con 5 programas, 50 medidas y 148 acciones concretas en las que se comprometen en su aplicación diferentes Ministerios y Organismos, tras la reactivación de la Comisión Interministerial de Turismo.

La elaboración del plan era de uno de los compromisos incluidos en el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, puesto en marcha tras la pandemia y dotado con 3.400 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.