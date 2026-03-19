El Ibex 35 abre la sesión con una caída del 1,4% y baja de los 17.100 puntos, con el crudo en 114 dólares

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves con un retroceso del 1,43%, que ha llevado al selectivo a situarse por debajo de la cota de los 17.100 puntos, en una apertura marcada por los precios del petróleo, que han llegado a alcanzar los 114 dólares en el caso del barril Brent, y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

El selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 17.051 puntos, con Arcelormittal (-3,4%), Puig (-3,22%) e IAG (-2,7%) liderando los descensos en una apertura teñida de rojo, en la que sólo Repsol se apuntaba a las ganancias, con un avance del 0,53%.

En el arranque de la jornada bursátil, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 7%, hasta los 114,32 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 97 dólares, con un alza del 1%.

El precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de EEUU e Israel.

Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también disparado. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, subía en la apertura de los mercados de renta variable del Viejo Continente más de un 24%, hasta los 68 euros por megavatio hora.

La fuerte subida del crudo y del gas este jueves se produce después de los ataques contra refinerías registrados en las últimas horas. En concreto, Irán ha atacado un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

En este contexto, las principales Bolsas del Viejo Continente también comenzaron la sesión de hoy con caídas. El Ftse100 de Londres cedía un 1,27% y el Cac40 de París un 1,23%, mientras que el Dax de Fráncfort perdía un 1,58%.

Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, los inversores estarán este jueves pendientes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) para decidir el rumbo de los tipos de interés en su primera cita tras el repunte de los precios de la energía a raíz del conflicto de Irán, un contexto que unido a las previsiones de aumento de la inflación general apunta al mantenimiento de los tipos.

De hecho, ayer el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió dejar sin cambios los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022.

Y hoy mismo el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia "en torno al 0,75%", aunque la institución ha advertido de la necesidad de vigilar el impacto que la subida de los precios del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo pueda tener en la inflación.

En el terreno empresarial, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha pedido resolver el conflicto de interés existente en Indra, derivado de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la primera, antes de acometer el análisis de la operación.

Ayer, en Wall Street, el índice Dow Jones cerró con una caída del 1,6%, mientras que el Nasdaq acabó la jornada con un retroceso del 1,4%.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas registran caídas este jueves. Después de la decisión del Banco de Japón de mantener tipos, el Nikkei japonés ha cerrado con un descenso de casi el 3,6%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido un 2,7%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong baja más de un 2% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso del 1,4%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1445 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,48%.