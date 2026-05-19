El sector de la aceituna de mesa de España, Italia y Grecia crea federación para defenderse en Bruselas

Archivo - Imagen de archivo de la aceituna manzanilla sevillana - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las Asociación de Exportadores e industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), junto a sus homólogas en Italia -ASSOM de Confagricoltura- y Grecia -Pemete- han promovido la creación de la federación europea del sector, EFOI (European Federation of Olive Industry).

En un comunicado, han destacado que el objetivo de la iniciativa es "unir fuerzas en Bruselas para poner en valor un sector en crecimiento que, hasta la fecha, ha sido ampliamente ignorado por las instituciones europeas".

La organización, cuya sede estará en Roma, estará presidida por el español Francisco Torrent Cruz, actual presidente de Asemesa, y su presentación oficial tuvo lugar en el Palazzo della Valle, sede de Confagricoltura en Roma.

El sector ha señalado que, solo en Europa, y según los últimos datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), el consumo se sitúa cerca de las 600.000 toneladas de aceitunas de mesa, siendo los principales compradores son los propios países productores, aunque la demanda también es elevada en mercados alejados de la cultura mediterránea, como Estados Unidos, Brasil y Canadá.

La nueva representación sectorial en Bruselas también ha indicado que tendrá como misión "defender a la industria de la aceituna de mesa en cuestiones clave como los acuerdos internacionales", como, por ejemplo, los aranceles impuestos por Estados Unidos o el acuerdo con Mercosur.

Asimismo, las asociaciones ha valorado que las diferencias en las normativas de producción y laborales sitúan a las empresas europeas en "una clara desventaja frente a países competidores, especialmente del norte de África, situados a las puertas de la Unión Europea".

"Todo ello en un contexto ya marcado por la competencia desleal, las disputas comerciales y la falta de un apoyo europeo efectivo", han añadido al respecto.