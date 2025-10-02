El sector de ascensores en España facturó 3.010 millones de euros en 2024 y creció un 6,4%, según Informa

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La facturación del mercado español de ascensores y otros aparatos de elevación se situó en 3.010 millones de euros en 2024, con un crecimiento de un 6,4%, frente al 7,8% registrado en 2023, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Asimismo, el negocio de instalación creció un 11,5%, hasta alcanzar los 730 millones de euros (24% del mercado total), debido al aumento de la instalación de obra nueva y el dinamismo de la demanda de implantación de ascensores en edificios residenciales ya construidos.

La prestación de servicios de mantenimiento y reparación de aparatos generó un volumen de negocio de 2.280 millones de euros, un 4,8% más que en 2023, reuniendo el 76% del mercado total.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones disminuyeron hasta los 650 millones de euros en 2024 (-11,4%), no obstante, las importaciones se mantuvieron en torno a los 102 millones de euros.

Francia es el principal destino de las exportaciones, ya que concentra el 18% de las ventas españolas al exterior, mientras que por detrás se situaron Reino Unido y Marruecos, con el 8% y el 6% de las ventas, respectivamente. En cuanto a las importaciones, destaca Países Bajos, con un 35% del total importado.

En 2024 los cinco primeros operadores alcanzaron una cuota de mercado conjunta del 70%, mientras que los diez primeros reunieron el 82%.

PREVISIONES DEL MERCADO

Informa prevé que el mercado aumentará de nuevo en torno a un 4-5% anual en el período 2025-2026, aproximándose a los 3.300 millones de euros en el último año, a la vez que el negocio de instalación experimentaría en 2025 un incremento cercano al 6% y el sector de mantenimiento y reparación podría crecer cerca de un 4%.

Además, explica que hay una creciente concentración de la oferta en los principales grupos, aunque el sector está compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas.