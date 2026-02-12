El sector de los electrodomésticos denuncia la asfixia burocrática de la plataforma de residuos de aparatos

FECE denuncia la asfixia burocrática de la plataforma de residuos de aparatos electrónicos.
FECE denuncia la asfixia burocrática de la plataforma de residuos de aparatos electrónicos. - FECE
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 16:14
Seguir en

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) ha denunciado la excesiva carga burocrática que supone la plataforma RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) para las pequeñas tiendas y alertan de que la herramienta es "inasumible" para el sector, según ha informado la federación en un comunicado.

La plataforma nació con el objetivo de garantizar el control y cumplimiento de las obligaciones medioambientales, pero su diseño "penaliza gravemente" al pequeño comercio.

Actualmente, más del 70% del RAEE correctamente gestionado se realiza por parte de la distribución comercial y, dentro del sector, el comercio local de electrodomésticos destaca por su gran aportación en volumen y por ser el colectivo de mayor capilaridad en los territorios que recoge RAEE en las viviendas que adquieren un aparato nuevo y entregan uno antiguo.

Sin embargo, otros canales de comercialización como determinados 'marketplaces' no están cumpliendo correctamente con sus obligaciones en materia de RAEE y ejercen una "competencia desleal", evitando los costes asociados a la correcta gestión de los mismos.

Asimismo, la distribución de proximidad no se ha dado de alta debido a las importantes "complicaciones técnicas" que presenta en base a los requisitos actuales.

Desde entonces, las asociaciones de comerciantes de electrodomésticos se han reunido en diversas ocasiones con las responsables del área para trasladar los problemas detectados y proponer soluciones.

Pese a estos esfuerzos, sólo han conseguido delegar ciertas responsabilidades en las asociaciones y la posibilidad de que las tiendas se den de alta mediante una declaración responsable, según denuncia FECE.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado