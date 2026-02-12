El sector de los electrodomésticos denuncia la asfixia burocrática de la plataforma de residuos de aparatos

FECE denuncia la asfixia burocrática de la plataforma de residuos de aparatos electrónicos. - FECE

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) ha denunciado la excesiva carga burocrática que supone la plataforma RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) para las pequeñas tiendas y alertan de que la herramienta es "inasumible" para el sector, según ha informado la federación en un comunicado.

La plataforma nació con el objetivo de garantizar el control y cumplimiento de las obligaciones medioambientales, pero su diseño "penaliza gravemente" al pequeño comercio.

Actualmente, más del 70% del RAEE correctamente gestionado se realiza por parte de la distribución comercial y, dentro del sector, el comercio local de electrodomésticos destaca por su gran aportación en volumen y por ser el colectivo de mayor capilaridad en los territorios que recoge RAEE en las viviendas que adquieren un aparato nuevo y entregan uno antiguo.

Sin embargo, otros canales de comercialización como determinados 'marketplaces' no están cumpliendo correctamente con sus obligaciones en materia de RAEE y ejercen una "competencia desleal", evitando los costes asociados a la correcta gestión de los mismos.

Asimismo, la distribución de proximidad no se ha dado de alta debido a las importantes "complicaciones técnicas" que presenta en base a los requisitos actuales.

Desde entonces, las asociaciones de comerciantes de electrodomésticos se han reunido en diversas ocasiones con las responsables del área para trasladar los problemas detectados y proponer soluciones.

Pese a estos esfuerzos, sólo han conseguido delegar ciertas responsabilidades en las asociaciones y la posibilidad de que las tiendas se den de alta mediante una declaración responsable, según denuncia FECE.