El sector hotelero ajusta precios un 2% en Nochevieja condicionado por el calendario

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las tarifas hoteleras en España registran un moderado descenso del 2% para el periodo de cierre de año 2025 (31 de diciembre y fin de semana más próximo) en comparación con el año anterior, según el informe Hotel Pricing Outlook de la consultora Simon-Kucher.

El estudio vincula esta corrección a la configuración del calendario, al situarse la Nochevieja en miércoles. Esto provoca que se necesiten más días de vacaciones para planificiar una escapada, reduciendo parte de la demanda espontánea.

Madrid y Barcelona lideran las caídas de precios en el territorio nacional, con descensos del 8% y 10% respectivamente. Esta tendencia sitúa a la capital española en el cuarto puesto del ranking de ciudades europeas con tarifas más altas, por detrás de Londres (364 euros), París y Ámsterdam. Londres, pese a encabezar la lista, también experimenta una bajada interanual del 10%.

En contraste con la tendencia peninsular, Canarias se consolida como el destino con los precios más elevados de España, alcanzando una tarifa mediana de 378 euros por noche, lo que supone un incremento del 10%.

También suben Alicante (+19%) y Valencia (+4%). Sevilla (-2%) y Málaga (-4%) muestran ajustes más moderados, mientras que Baleares permanece estable.

El análisis técnico de Simon-Kucher destaca una estabilidad superior en los hoteles de 4 estrellas. Por el contrario, los establecimientos de categoría económica presentan las oscilaciones más pronunciadas.

Desde la consultora señalan una "bifurcación comercial": mientras el segmento de lujo mantiene un crecimiento sólido, las marcas de posicionamiento económico muestran retrocesos tanto en ocupación como en la tarifa media diaria (ADR).

Para 2026, el sector prevé un escenario de "demanda a dos velocidades" que condicionará las estrategias comerciales de las cadenas hoteleras.