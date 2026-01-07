El sector porcino de capa blanca encara el 2026 con "prudencia y ambición" tras un "exigente" 2025

Archivo - Granja de cerdos - EUROPA PRESS - Archivo

El sector porcino de capa blanca español cierra un "exigente" 2025, uno de los años más intensos y determinantes de la última década, marcado por importantes desafíos sanitarios y comerciales, avances normativos y una intensa actividad internacional y encara con "prudencia y ambición" el 2026.

En concreto, la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha recordado que el pasado año ha estado condicionado por acontecimientos de gran impacto como la detección en fauna silvestre de Peste Porcina Africana (PPA), restricciones temporales en algunos mercados internacionales, la definición de nuevos aranceles en China o la aprobación de modificaciones normativas en bienestar animal.

Así, el sector ha demostrado en este contexto una elevada capacidad de reacción, coordinación institucional, resistencia y compromiso con la sanidad, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

El director general de Interporc, Alberto Herranz, ha calificado de "exigente" el 2025. "Ha estado lleno de acontecimientos que han puesto a prueba al sector, que ha demostrado su fortaleza, profesionalidad y capacidad de trabajo conjunto de toda la cadena del porcino español", ha destacado.

"Desde la Interprofesional hemos trabajado intensamente para acompañar al sector en los momentos más complejos, defender nuestros mercados, reforzar la confianza de los consumidores y seguir proyectando al porcino español como un modelo de producción responsable, competitivo y sostenible", ha recordado.

De cara a 2026, el director general encara el año con "prudencia, pero también con ambición". "El sector ha hecho los deberes y llega preparado para consolidar mercados, adaptarse al nuevo marco normativo y seguir avanzando en sostenibilidad, bienestar animal e innovación, con una comunicación cada vez más cercana y transparente con la sociedad", ha explicado.

Por otro lado y respecto a 2025, Interporc ha señalado que ha sido un ejercicio de "oportunidades y proyección" a nivel internacional, ya que España ha reforzado su posición como uno de los principales productores y exportadores mundiales de carne de cerdo, con una intensa agenda comercial en mercados estratégicos de Asia y Latinoamérica, así como una destacada presencia en ferias internacionales como SIAL China o Meat Attraction y un avance significativo en los acuerdos de regionalización sanitaria, fundamentales para garantizar la continuidad del comercio exterior.