La SEPI ha ganado casi 400 millones en dividendos con sus participaciones en Indra y Telefónica

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha señalado este martes que el 'holding' público empresarial ha ingresado 384 millones de euros en dividendos de sus participadas Indra y Telefónica.

Gualda ha revelado este dato durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, donde ha comparecido para dar cuenta de los movimientos de la familia Escribano en Indra, entre otros asuntos.

La máxima representante del grupo empresarial público ha detallado que desde 2020 las participaciones minoritarias de SEPI han generado 1.406 millones de euros en dividendos, y ha pasado a detallar los aportes que han hecho algunas de las empresas donde mantiene participaciones.

En concreto, se ha referido a Telefónica e Indra, empresas por las cuales el PP había solicitado su comparecencia. En lo que respecta a Telefónica, la presidenta ha explicado que el Estado cuenta con una participación del 10% de su capital social desde mayo de 2024 que le han granjeado 340 millones en dividendos.

Gualda ha remarcado que la empresa que preside Marc Murtra desempeña un papel estratégico y constituye un activo "de relevancia sistémica" en sectores críticos como las comunicaciones telefónicas fijas y móviles, Internet, ciberseguridad o Inteligencia Artificial.

A su vez, ha apuntado que la relevancia de Telefónica es equivalente a la que otros países del ámbito europeo atribuyen a compañías comparables y ha ensalzado que SEPI aporta a la empresa "mayor estabilidad accionarial" para que alcance su objetivo y contribuye a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas.

INDRA HA APORTADO 44 MILLONES EN DIVIDENDOS

Por otro lado, Gualda se ha referido a Indra, empresa también objeto de la comisión. A este respecto, la presidenta ha apuntado que en el año 2022 la SEPI elevó del 18% hasta el 28% su peso en la empresa, movimiento que le ha permitido obtener 44 millones en dividendos.

Dicho movimiento, ha dicho la presidenta, se realizó con el objeto de reforzar la participación pública como accionista de referencia en la compañía. Asimismo, Gualda ha recordado que en 2020 y 2021 Indra no repartió dividendos.