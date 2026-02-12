Servihabitat cierra un 2025 "récord" con 3.750 millones en deuda bajo gestión

Archivo - El director ejecutivo de Negocio de Activos Financieros de Servihabitat, John McGrail - LORENZO DURÁN - SERVIHABITAT - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Servihabitat cerró 2025 con un año "récord" en activos financieros, con 3.750 millones de euros en deuda bajo gestión, y alcanzó el mayor volumen de recuperación de su historia y gestionó 52.200 contratos, informa en un comunicado este jueves.

El 'asset manager' ha señalado que 2025 fue el "mejor ejercicio de su historia en el segmento de activos financieros" y lo achaca a su estrategia de especialización, adaptabilidad y gestión orientada a maximizar el valor de cada cartera y cada préstamo, textualmente.

La empresa realizó más de 1.000 subastas durante el año pasado y reforzó "de forma significativa" su posicionamiento en el segmento de activos financieros, incorporando la mayor cartera de Non-Performing Loans vendida en 2024 y 2025, así como nuevas carteras que suman cerca de 15.000 préstamos, mayoritariamente hipotecas.

El director ejecutivo de Negocio de Activos Financieros, John McGrail, ha explicado que los resultados refuerzan el posicionamiento "como asset manager especializado y socio estratégico para bancos e inversores internacionales".

La compañía ha explicado que en los últimos años ha ido incorporando tecnología avanzada e inteligencia artificial aplicada, que "permite optimizar la toma de decisiones, mejorar el rendimiento de las carteras y ofrecer un servicio más competitivo y escalable".