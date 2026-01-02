Shaikha Al Nowais comienza su mandato como la primera mujer secretaria general de ONU Turismo

Archivo - Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general ONU Turismo - SHAIKHA NASSER AL NOWAIS - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La emiratí Shaikha Nasser Al Nowais tomó posesión oficial este 1 de enero como la nueva Secretaria General de ONU Turismo (la agencia especializada de las Naciones Unidas para el turismo), marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en dirigir la organización en sus más de 50 años de existencia.

Con amplia experiencia en el sector privado --donde ocupó cargos directivos en el grupo hotelero Rotana y presidió el grupo de trabajo de turismo de la Cámara de Abu Dhabi--, Al Nowais fue elegida en mayo de 2025 por el Consejo Ejecutivo y ratificada por la Asamblea General en Riad (Arabia Saudí) en noviembre.

De los seis secretarios generales que ha tenido la organización hasta el momento, cuatro han sido europeos, uno procedía de Oriente Medio (el jordano Taleb Rifai ocupó la secretaría general desde 2006 hasta 2017) y otro de América. Su propuesta para gobernar ONU Turismo se basa en tres principios: regeneración ecológica, equidad digital y gobernanza inclusiva

Su mandato, que se extenderá hasta 2029, llega en un momento clave para el sector turístico global, que busca consolidar la recuperación post-pandemia y avanzar hacia modelos más sostenibles, inclusivos y tecnológicos.

La nueva líder ha señalado que sus prioridades al frente del organismo internacional se centrarán en cinco ejes fundamentales: Turismo responsable y sostenible, fortalecimiento de capacidades y educación, tecnología al servicio del bien común, financiación innovadora y gobernanza inteligente e inclusiva.

Durante su discurso de aceptación, Al Nowais rindió homenaje al saliente secretario general, Zurab Pololikashvili, y subrayó: "El turismo, en su mejor expresión, puede elevar naciones y unir a la humanidad".

RÁPIDA RESPUESTA ANTE LA TRAGEDIA DE CRANS-MONTANA

Apenas unos minutos después de asumir formalmente el cargo -en plena madrugada del día de Año Nuevo-, la Secretaria General emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad con Suiza tras el devastador incendio ocurrido en el bar Le Constellation de Crans-Montana, que dejó al menos 40 fallecidos y más de 115 heridos, muchos de ellos turistas internacionales.

"Nuestro más sentido pésame al pueblo de Suiza tras el trágico suceso en Crans-Montana. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados. Estamos siguiendo la situación con preocupación y nos solidarizamos con todos aquellos afectados por esta tragedia", señaló Al Nowais en un mensaje difundido por ONU Turismo.

La pronta reacción --en un día festivo en que muchas instituciones permanecían en silencio-- ha sido ampliamente valorada por líderes del sector como un signo de un liderazgo más humano, cercano y de respuesta inmediata ante crisis que afectan al turismo mundial.

El nombramiento de Shaikha Al Nowais representa no solo un avance en materia de igualdad de género en organismos internacionales, sino también el creciente peso de Oriente Medio en la gobernanza global del turismo. España, sede permanente de ONU Turismo, ha reiterado su apoyo total a la nueva etapa que comienza.