Siemens Gamesa suministrará 22 aerogeneradores a un parque eólico de 94,6 MW en Nueva Zelanda

Archivo - Aerogeneradores de Siemens Gamesa - SIEMENS GAMESA - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siemens Gamesa se ha adjudicado un contrato para la instalación y mantenimiento de 22 turbinas en el parque eólico Mt. Cass en Nueva Zelanda.

En concreto, el fabricante suministrará sus aerogeneradores 'SG 4.3-130', que sumarán una capacidad instalada de 94,6 megavatios (MW) al parque, ubicado en las cordilleras cerca de Waipara, en el norte de Canterbury, informó la compañía en su Linkedin.

Una vez operativo, el parque eólico, desarrollado, propiedad y operado por Yinson Renewables, generará más de 300 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año, suficiente para abastecer a unos 40.000 hogares y ayudar a evitar la emisión de aproximadamente 100.000 toneladas de CO2 al año.

Nueva Zelanda ya genera alrededor del 86% de su electricidad a partir de fuentes renovables, y se prevé que la energía eólica se triplique para 2035.