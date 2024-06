Silva (Deoleo) espera que el precio del aceite de oliva empiece a bajar a partir de septiembre

Asegura que las empresas y la distribución intentan limitar las subidas de los precios para que no lleguen al consumidor



MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva, ha vuelto a reiterar que espera que el precio del aceite de oliva empiece a bajar y a "relajarse" a partir del mes de septiembre.

En concreto, Silva confía en que en 2024 y 2025 se dé una "gran cosecha", lo que hará que los precios empiecen a relajarse ya "a partir de septiembre". "Espero que el año que viene sea un entorno de precios mejores que nos permita llegar a los volúmenes a los que habíamos llegado en 2021 y 2022", ha asegurado a preguntas de los accionistas durante la celebración de la junta general.

El presidente de Deoleo ha explicado que el alza de los precios del aceite de oliva se debe a la "falta de producción". "No hay producto en el mercado, no ha habido el año pasado y no hay éste. La oferta es muy baja y la demanda, sobre todo en el exterior sigue siendo alta, y eso está haciendo que los precios en origen suban", ha señalado.

Silva ha recordado que los precios se han elevado un 130% en origen en los últimos dos años, pero ha precisado que al consumidor no ha subido a ese ritmo. "Las compañías y la distribución están intentando limitar las subidas de precios que no lleguen al consumidor. Pero la verdad es que no ha habido aceite en los dos últimos años y eso ha hecho que el producto en origen sea muchísimo más caro que hace tres años", ha explicado.

De esta forma, se ha mostrado optimista de cara a las próximas campañas. "No debemos olvidar que el mercado sigue siendo volátil y los desafíos aún existen. A pesar de ello, a estas alturas del año, las condiciones climatológicas e hídricas son alentadoras de cara a la próxima campaña", ha señalado.

Así, ha destacado que en abril y mayo, cuando se produce la floración del olivo, se ha dado sin calor extremo a lo que se unen las recientes lluvias, lo que hace que las estimaciones de la próxima campaña 24-25 sea de una "cosecha en niveles normales para España". "De confirmarse, el sector se normalizará y saldrá reforzado", ha subrayado.

Silva ha reconocido que Deoleo se ha enfrentado a la "circunstancia histórica" de dos malas cosechas consecutivas, tanto en términos de calidad como cantidad, dando lugar a un descenso de la producción que ha caído un 25% a nivel mundial. "Nunca antes en la historia se había llegado a este nivel de precios y volatilidad, con el consiguiente estrés en la demanda, en el consumo y en todos los actores de la industria", ha indicado.

"Desde Deoleo hemos respondido con agilidad y solidez. La decidida apuesta por la hoja de ruta marcada en nuestra estrategia a largo plazo nos ha permitido seguir avanzando con confianza a pesar de la coyuntura desfavorable", ha subrayado.

Silva ha señalado que "para navegar este retador contexto", ha sido fundamental apostar por tres pilares clave como son la "calidad, innovación y sostenibilidad". "Creemos firmemente que esta hoja de ruta es la herramienta adecuada para vehicular nuestro compromiso con nuestros grupos de interés y la industria del aceite de oliva", ha recalcado, al tiempo que ha puesto en valor a sus marcas Carbonell, Hojiblanca y Bertolli.

OPTIMISTA DE CARA A 2024 EN UN CONTEXTO "VOLÁTIL"

Respecto a 2024, Silva ha reiterado que "todavía hay camino por recorrer", pero que el desempeño de la compañía en el primer trimestre de este año invita a un "prudente optimismo". "En un entorno en el que la categoría en España ha sufrido una caída del 16,4% en el consumo en el primer trimestre del año, nuestras marcas han demostrado una vez más su resiliencia", ha señalado, recalcando que en España han crecido 3,6 puntos en cuota de mercado en este periodo.

"Si bien los resultados obtenidos este primer trimestre son alentadores, debemos mantenernos cautelosos y seguir trabajando con la misma determinación y compromiso", ha advertido, al tiempo que ha subrayado que el "mercado sigue siendo volátil y los desafíos aún existen".

De esta forma, el consejero delegado de Deoleo ha insistido en la necesidad de "lograr una transformación sectorial" con el objetivo de "dejar de ser un sector marcado por factores externos a una industria donde el consumidor esté en el centro y conozca y valore al aceite de oliva como un elemento fundamental de la dieta mediterránea".