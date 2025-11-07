Sindicatos y patronal firman un preacuerdo para el convenio del arroz, con un alza salarial del 4% para 2025

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han firmado con la patronal de la industria arrozera un preacuerdo para la renovación del convenio colectivo 2025-2028 del sector, que contempla una subida salarial del 4% para 2025, según han indicado los sindicatos.

El preacuerdo, a falta de que los trabajadores del sector lo validen, también incluye una subida del 8% para los sueldos más bajos --nivel 8 de producción y 2 de servicios generales--, además de una reducción escalonada de la jornada laboral anual en 20 horas entre los años 2025 y 2028, que es el tiempo de vigencia del convenio.

Las condiciones laborales pactadas, que tienen una vigencia de cuatro años, prevén que los salarios base suban para 2026 un 4%, y que para 2027 el incremento sea el porcentaje del aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior más un 0,7% adicional. Además, se incluye una cláusula de garantía salarial al IPC sin topes.

En cuanto a la jornada laboral, el convenio amplía los permisos retribuidos a doce horas más --de las 18 a las 30 horas-- para acudir al médico y dos días más para acompañar a personas dependientes, además de mejorar los términos de la jubilación voluntaria y de la jubilación parcial con un contrato de relevo.

Los sindicatos y las patronales también han acordado el pago de compensaciones económicas, como la mejora del plus por cuarto turno -- con un aumento adicional de 5 euros semanales-- o la ayuda económica de 155 euros por nacimiento, a lo que se suma un plus de transporte.

En sendos comunicados, UGT y CCOO destacan la vigencia de los protocolos y medidas para las personas LGTBI, transición digital y sistemas de inteligencia artificial, y para trabajos expuestos a altas o bajas temperaturas, además de para situaciones de emergencias y catástrofes climáticas.