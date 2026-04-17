La socimi All Iron suscribe una financiación de 200 millones de euros para impulsar su crecimiento

Archivo - All Iron abrirá en Madrid los primeros Apartments by Marriott Bonvoy de España en un edificio de 33 millones. - ALL IRON - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

All Iron, socimi dedicada a apartamentos de corta y media estancia, ha suscrito una financiación sindicada con varios de los principales bancos del país por un total de 200 millones de euros, con el objetivo de impulsar su crecimiento durante los próximos cinco años.

La operación se ha cerrado a un tipo de interés referenciado al Euríbor a 3 meses más un diferencial de entre el 1,6% y el 1,9% con Banco Santander, Kutxabank, BBVA, Laboral Kutxa, Abanca, CaixaBank, Bankinter y Banca March.

El acuerdo contempla una amortización por la totalidad del préstamo hipotecario el 16 de abril de 2031, según ha informado la compañía en un comunicado.

El acuerdo permitirá a All Iron asegurar su financiación durante un periodo de cinco años en el entorno macroeconómico actual y generar una capacidad de inversión adicional de 100 millones de euros para acometer nuevas adquisiciones.

La socimi cuenta con una cartera de más de 16 inmuebles y 867 plazas con un valor de 350 millones de euros y con cerca del 60% de sus activos en operación. Su estrategia está en focalizar sus inversiones en activos ubicados en zonas prime de Madrid o Barcelona, donde ya cuenta con otros inmuebles en los barrios de Salamanca y Chamberí en Madrid, y en el barrio de Universidad y 22@, en Barcelona.

Banco Santander y Kutxabank han actuado como entidades coordinadoras y Banco Santander como 'bookrunner' y agente, mientras que Baker McKenzie ha participado en calidad de asesor legal de la compañía y Gómez-Acebo & Pombo como asesor de las entidades financiadoras de esta operación, calificada de parcialmente verde según los principios LMA.