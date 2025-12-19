La socimi Ibervalles Hoteles debuta este viernes en BME Scaleup con un valor de 92,8 millones de euros

Archivo - El presidente ejecutivo de Ibervalles, Enrique Isidro - IBERVALLES - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ibervalles Hoteles debuta este viernes en BME Scaleup con un valor total de 92,8 millones de euros, a un precio de 18,20 euros por acción, tras recibir el visto bueno del comité de administración del segmento bursatil el pasado viernes.

En concreto, el código de negociación de la firma será 'SCGV' y su asesor registrado será Renta 4 Sigrun. También se trata de la decimocuarta incorporación a los mercados de crecimiento de BME en 2025.

La socimi se centra en la inversión, financiación, reposicionamiento y venta de activos inmobiliarios que puedan ser destinados al alquiler como hotel.

Actualmente, su portfolio está compuesto por dos activos: el hotel Vía Castellana, arrendado a Argon Hotels y actualmente en reforma hasta 2026; y el hotel General Perón, en proceso de construcción, estando prevista su finalización a finales de 2028.

Además, la compañía cuenta con una participación del 35,714% de la sociedad ARD A44, propietaria del hotel Cascais Miragem Health & Spa localizado en Cascais (Portugal).

Los mercados de crecimiento de BME --BME Growth y BME Scaleup-- recibieron en 2024 a 23 nuevas compañías y ya cuentan con más de 150 empresas admitidas a negociación.