Solaria dispara un 50% su beneficio a marzo, hasta 80,36 millones

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MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Solaria obtuvo un beneficio neto de 80,36 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 50% con respecto a las ganancias de 53,44 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

Los ingresos totales del grupo de renovables en el periodo de enero a marzo alcanzaron los 120,4 millones de euros, con un crecimiento del 49% frente a los tres primeros meses de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía en este primer trimestre ascendió a 113,24 millones de euros, con un aumento del 53% con respecto a hace un año, y mantiene un margen Ebitda del 94%.

Solaria destacó que estos resultados confirman "la fortaleza del modelo de su negocio, su elevada capacidad de generación de caja y su posición como una de las compañías energéticas con mayor rentabilidad operativa del sector".

Además, la empresa cerró el trimestre con un activo total de 2.550 millones de euros y un patrimonio neto de 770 millones de euros, un 9% más que a cierre de 2025.

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Asimismo, a finales del pasado mes de abril, la compañía completó una operación de ampliación de capital y venta de autocartera por 300 millones de euros, reforzando su balance y su capacidad para acelerar nuevos proyectos de crecimiento.

A este respecto, Solaria está acelerando su posicionamiento como plataforma energética para el crecimiento de la infraestructura digital y los centros de datos en Europa y considera que el crecimiento de los 'hyperscalers' y la digitalización europea impulsarán una fuerte demanda estructural de energía en los próximos años.

De esta manera, con una combinación de energía renovable, suelo, acceso a red y capacidad de ejecución, el grupo apuesta por "convertirse en un socio estratégico de grandes operadores tecnológicos e industriales".

El consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro, consideró que la compañía ha comenzado 2026 "con unos resultados excelentes", creciendo "con fuerza, manteniendo márgenes líderes y reforzando su balance para entrar en una nueva etapa de crecimiento".

"La infraestructura digital y los centros de datos van a impulsar una transformación sin precedentes en la demanda energética europea. Solaria quiere ser uno de los actores clave de esa transformación", dijo.