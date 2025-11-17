Solaria se dispara más de un 16% tras anunciar inversiones de 2.500 millones a 2028 y ganancias a septiembre

Archivo - La sede de Solaria, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solaria se disparaba este lunes en Bolsa a media sesión más de un 16%, liderando así las subidas del Ibex 35, tras anunciar inversiones de 2.500 millones de euros entre 2026 y 2028 en su nuevo plan estratégico y unas ganancias de 141,66 millones de euros a septiembre, un 148% más que en el mismo periodo de 2024.

En concreto, los títulos del grupo energético registraban a las 12.23 horas un alza del 16,43%, con un Ibex 35 a la baja, para escalar hasta los 18,07 euros por acción. En lo que va de 2025, la compañía ha visto como sus acciones se han revalorizado más de un 130%.

Solaria ha anunciado un plan inversor de 2.500 millones de euros para el periodo 2026-2028, con el que prevé duplicar su resultado bruto de explotación (Ebitda), pasando de los 250 millones de euros con los que espera cerrar 2025 a 521 millones de euros al final del periodo.

De estas inversiones en los próximos tres años, el 41% se concentrarán en España -unos 1.025 millones de euros-, el 34% en Italia, un 15% en Portugal y un 10% en Alemania.

Con ello, la energética aspira a triplicar su capacidad operativa en los próximos tres años, hasta alcanzar los nueve gigavatios (GW) en funcionamiento a finales de 2028.

Dentro de su nueva 'hoja de ruta', anunciada con motivo del Capital Markets Day que ha celebrado en Londres, destaca la apuesta estratégica del grupo por los 'data centers'. Así, ha lanzado una gran plataforma europea de centros de datos sostenibles con 3,4 GW de potencia asegurada, otros cinco GW solicitados y 400 hectáreas de terreno adquiridas o en proceso de negociación.

A este respecto, ha sellado también el primer acuerdo, firmado con Merlin, que prevé el suministro de 225 megavatios (MW) de energía, garantizando el acceso a la red y la infraestructura eléctrica necesaria, lo que supone un nuevo paso en la integración de la generación y la digitalización, con un PPA de 15 años por 445 MW de energía solar.

Además, ha anunciado un acuerdo con Stoneshield Capital, el fondo de inversión fundado por Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola y Juan Pepa que es accionista además del grupo de renovables, para crear una nueva empresa conjunta dedicada al desarrollo, ejecución y operación de proyectos de baterías 'stand-alone' (BESS, por sus siglas) con una capacidad de inversión inicial por la firma de 200 millones de euros en fondos propios, y una cartera de 14 gigavatios hora (GWh), de los cuales 5,6 GWh ya cuentan con permisos de conexión.

Esta nueva empresa, denominada GravyX, refuerza su posición en el negocio del almacenamiento de energía en Europa, con el foco de sus proyecto principalmente en Alemania e Italia.

BENEFICIO DE 141,6 MILLONES A SEPTIEMBRE.

Asimismo, anunció sus resultados en los nueve primeros meses del año, en los que obtuvo un beneficio neto de 141,66 millones de euros, lo que representa un incremento del 148% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la entrada en operación de nuevas plantas y la optimización de costes financieros.

El Ebitda del grupo de renovables se situó a cierre de septiembre en los 230,68 millones de euros, lo que supone un aumento del 75% frente a hace un año.

Así, de cara al cierre del ejercicio, Solaria prevé superar su objetivo de Ebitda de 250 millones de euros, impulsada por el crecimiento internacional, la hibridación solar-baterías y la consolidación de su negocio de centros de datos.