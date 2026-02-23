Somnigroup dispara un 51,6% sus ventas en 2025

Archivo - EEUU.- Somnigroup alcanza un beneficio récord de 162,8 millones en el tercer trimestre y anuncia dividendo - SOMNIGROUP - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Somnigroup International, antes Tempur Sealy International, ha disparado un 51,6% sus ventas en 2025, hasta superar los 7.476 millones de dólares (6.336,51 millones de euros), según informa en un comunicado.

En concreto, la multinacional ha mantenido estable su beneficio en el pasado ejercicio tras ganar 384,1 millones de dólares (325,5 millones de euros), frente a los 384,3 millones de dólares (325,6 millones de euros) registrados en 2024.

De esta forma, las ventas netas totales se elevaron un 54,7% hasta alcanzar unas ventas récord de 1.868,4 millones de dólares (1.583,42 millones de euros), en comparación con 1.207,9 millones de dólares (1023,64 millones de euros) registrados en el cuarto trimestre de 2024, impulsadas principalmente por las ventas de Mattress Firm.

"Estos resultados marcan una continuación de la solidez que hemos demostrado a lo largo del año, a medida que hemos fortalecido nuestra posición competitiva y hemos llevado a cabo con éxito la integración con Mattress Firm", ha asegurado el presidente y director ejecutivo de la compañía, Scott Thompson, que ha destacado el récord en las ventas netas y Ebitda ajustado en el cuarto trimestre de 2025.

En Tempur Sealy Norteamérica, las ventas netas se han visto afectadas por la eliminación contable de 269 millones de dólares (227,9 millones de euros) en ventas a Mattress Firm y por la desinversión de Sleep Outfitters.

Mientras que en Tempur Sealy International, las ventas netas se elevaron un 13,4% hasta 355,8 millones de dólares (más de 300 millones de euros) respecto al cuarto trimestre de 2024.

De cara a 2026, la multinacional ha anunciado que la propuesta de aumentar el dividendo trimestral en efectivo en un 13%, hasta 0,17 dólares (0,14 euros) por acción, lo que le convierte en el sexto aumento del dividendo desde 2021.

"Hemos observado un desempeño por debajo de la línea histórica de crecimiento en nuestros mercados y, a pesar de ello, nuestra ejecución ha llevado a un sólido crecimiento de las ganancias por acción ajustadas. Creemos que 2026 se beneficiará de la continuidad en nuestra ejecución y de las ventajas derivadas de la combinación con Mattress Firm. Mirando más allá de este año, estamos planificando que la industria del descanso vuelva al crecimiento, mientras simultáneamente obtenemos beneficios adicionales de la transacción con Mattress Firm y mantenemos una ejecución líder en la industria", ha explicado Thompson.