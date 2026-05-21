Sparkle (TIM) y Entel crearán un corredor terrestre de internet entre Perú y Brasil a través de Bolivia

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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Sparkle, el operador internacional de Telecom Italia (TIM) especializado en servicios de infraestructura y conectividad, ha firmado un memorándum de entendimiento (MdE) con la filial boliviana de la 'teleco' chilena Entel para crear una conexión terrestre de baja latencia que una Perú y Brasil a través de Bolivia.

El Corredor Digital Bio-Océánico aprovecha la ubicación geográfica de Bolivia para establecer una ruta terrestre directa de 4.370 kilómetros que atraviesa los tres países. La ruta permite la conectividad entre Lima y São Paulo con una latencia reducida a menos de 60 milisegundos frente a los más de 120 ms de las rutas submarinas tradicionales que superan los 12.000 km.

En lugar de depender de enrutamientos fragmentados, la iniciativa introduce una red troncal terrestre unificada diseñada para mejorar el rendimiento, la diversidad de rutas y la resiliencia del servicio para los flujos de tráfico regionales e internacionales.

Las dos empresas coordinarán las actividades de ventas, operaciones y mantenimiento para garantizar altos niveles de disponibilidad, seguridad, calidad del servicio y diversidad de rutas a escala continental.