Squirrel será incluida en el MSCI Global Micro Cap Index a finales de febrero

El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage - SQUIRREL MEDIA

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Squirrel Media ha recibido confirmación por parte de MSCI (Morgan Stanley Capital International) para su incorporación en el MSCI Global Micro Cap Index, con efectividad al cierre de la sesión del próximo 27 de febrero de 2026, ha informado este jueves la compañía.

El grupo tecnológico de comunicación ha destacado que los índices elaborados por MSCI constituyen "referencias internacionales ampliamente reconocidas y utilizadas por gestores institucionales y vehículos de inversión pasiva en múltiples geografías y clases de activos".

En consecuencia, su composición puede determinar movimientos de capital asociados a estrategias de gestión indexada.

De acuerdo con la metodología aplicada por MSCI, la inclusión en el MSCI Global Micro Cap Index conlleva asimismo la incorporación de Squirrel en los subíndices MSCI Global Micro Cap-Spain, MSCI Europe Micro Cap y MSCI ACWI Micro Cap.

Según información de mercado, un volumen significativo de activos bajo gestión se encuentra referenciado a los índices anteriormente mencionados a través de fondos de gestión pasiva, ETF y otros instrumentos indexados.

"La incorporación a los índices MSCI constituye un reconocimiento adicional al posicionamiento bursátil de Squirrel, incrementa su visibilidad ante la comunidad inversora internacional y refuerza su perfil dentro del universo de compañías elegibles para inversión institucional", ha destacado la empresa.