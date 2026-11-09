Sumar ve "muy difícil" y de "muy escaso" recorrido la negociación presupuestaria con el Gobierno Vasco

Los miembros de Sumar Jon Hernández y Alba García, tras su reunión con D'Anjou - EUROPA PRESS

VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha advertido de que, dada la "distancia" que separa a ambas partes, será "muy difícil" que su grupo pueda alcanzar un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco, por lo que ha vaticinado un recorrido "muy escaso" a la negociación iniciada este lunes con el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou.

Hernández, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el consejero de Hacienda, ha detallado que las prioridades de su grupo a la hora de buscar un acuerdo sobre las cuentas del Gobierno Vasco para 2027.

Estas prioridades están encabezadas, "como no puede ser de otra forma", por la vivienda. En este sentido, ha advertido de que no respaldará unas cuentas "que no estén plenamente volcadas en solucionar el grave problema de vivienda que tenemos en este país".

El parlamentario de Sumar ha considerado que, en su configuración actual, el proyecto presupuestario no está centrado en la búsqueda de soluciones a la crisis habitacional.

"CAMBIO DE MODELO"

Otra de las prioridades de Sumar es la de los servicios públicos, en los que ha considerado que determinadas partidas presupuestarias se han incrementado "por debajo de lo que está subiendo el coste de la vida".

Al margen de estas objeciones cuantitativas, Sumar es partidario de "un cambio de modelo" respecto a las "externalizaciones" de servicios públicos, por lo que propone publificar servicios "esenciales" que en estos momentos están gestionados por empresas privadas.

También se ha referido a la fiscalidad, un ámbito en el que considera necesario incidir para contribuir a redistribuir la riqueza a través de recargos fiscales al Impuesto de Sociedades, un tributo en el que ha denunciado que "se paga un poquito en Euskadi". Hernández ha afirmado que "es fundamental, en estos momentos, utilizar este tipo de medidas para combatir la especulación".

La coalición de izquierdas ha trasladado al consejero la necesidad de "ampliar distintas prestaciones y avanzar hacia la gratuidad" en el transporte público a través de de medidas fiscales.

En todo caso, considera "muy difícil" que su grupo pueda alcanzar finalmente un acuerdo con el Gobierno Vasco. "Hemos constatado, y así nos lo trasladan ellos también, que tenemos diferencias tanto en los números de las partidas como en modelo", ha afirmado Hernández, que ha añadido que, por lo tanto, ve "complicado" que finalmente pueda alcanzar un entendimiento con el consejero.

"SINTOMÁTICO"

En este sentido, ha calificado de "sintomático" el hecho de que la partida para el Departamento de Vivienda "en realidad esté prácticamente congelada respecto al año anterior". En esta línea, ha puesto de manifiesto que mientras el Gobierno asigna 900 millones de euros a la denominada Alianza Financiera, la suma consignada para el Fondo Social de la Vivienda es de 20 millones.

Jon Hernández ha añadido que, por este motivo, dada la "distancia" entre ambas partes, ve "complicado" que su grupo pueda llegar a plantear una propuesta concreta al Departamento de Hacienda para avanzar en la negociación sobre los presupuestos.

Hernández tampoco ha precisado si Sumar volverá a reunirse con D'Anjou en estas negociaciones. "El recorrido creemos que va a ser muy muy escaso", ha indicado, en referencia a este proceso. En este sentido, ha subrayado que en la reunión de este lunes se ha constatado "que no hay mimbres para poder hacer un acercamiento".