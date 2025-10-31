Sumitomo Corporation gana 1.696 millones de euros en su semestre fiscal, un 18,6% más, y mantiene previsiones

Archivo - El edificio Otemachi Park Building, localizado en Tokio (Japón). - MITSUBISHI ESTATE - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La japonesa Sumitomo Corporation registró unos beneficios netos atribuidos de 301.235 millones de yenes (1.696 millones de euros) durante su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre, lo que equivale a una mejora del 18,6% respecto del resultado contabilizado doce meses atrás.

Los ingresos ascendieron a 3,537 billones de yenes (19.918 millones de euros), un 0,5% más. Según la nota de prensa publicada, 3,134 billones de yenes (17.649 millones de euros) procedieron de la venta de bienes físicos, mientras que 403.397 millones de yenes (2.272 millones de euros) fueron generados por servicios y otros conceptos.

De su lado, el sumatorio de costes de actividad, venta o administración alcanzó un total de 3,341 billones de yenes (18.815 millones de euros), un 0,3% más interanual.

Sumitomo ha mantenido su previsión de ganancias en los 570.000 millones de yenes (3.210 millones de euros) para el ejercicio fiscal 2025. Asimismo, el dividendo será de 140 yenes (0,79 euros). Ya por el primer semestre se ha declarado uno de 70 yenes (0,39 euros), conforme a las estimaciones realizadas.

Sumitomo es un grupo empresarial nipón que desarrolla actividades en múltiples sectores a nivel global, destacando su presencia en industrias como metales, maquinaria, sistemas de transporte, productos químicos, energía, construcción, infraestructuras, alimentos y agricultura.