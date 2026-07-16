Swedbank pagará 44 millones para zanjar investigaciones en EEUU tras la filtración de los Papeles de Panamá

Oficinas de Swedbank - SWEDBANK

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Swedbank ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) para pagar 50 millones de dólares (44 millones de euros) por no haber revelado información a la autoridad en 2016 y 2018, zanjando de esta manera todas las investigaciones sobre deficiencias en la entidad sueca, iniciadas a raíz de la filtración de los Papeles de Panamá.

Estas investigaciones comenzaron en 2019 y se llevaron a cabo en Suecia, Estonia y Estados Unidos, centrándose en la labor de Swedbank en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en la divulgación de información durante el periodo 2007-2019.

El acuerdo para resolver la investigación sobre el cumplimiento por parte de Swedbank de la Ley Bancaria de Nueva York y "su falta de cooperación total con las solicitudes de información" se produce tras la investigación sobre las relaciones del banco en relación con la filtración de los Papeles de Panamá, ha indicado el DFS.

La filtración de los Papeles de Panamá en 2016, que reveló millones de registros del bufete de abogados Mossack Fonseca, puso de manifiesto el incumplimiento por parte de entidades financieras de sus obligaciones legales y de cumplimiento normativo, incluidas las relativas al blanqueo de capitales y las actividades extraterritoriales, tras lo que el DFS inició investigaciones sobre las entidades vinculadas al bufete, entre ellas Swedbank.

En este sentido, durante dos años, el DFS solicitó información a Swedbank hasta en dos ocasiones, recabando detalles sobre las relaciones del banco con Mossack Fonseca y otras entidades, instituciones y personas relacionadas, aunque constató, posteriormente, que Swedbank había ocultado información crucial en respuesta a estas solicitudes, incluyendo información relativa a sus filiales bálticas y las conexiones entre ciertos clientes y Mossack Fonseca.

"Las entidades financieras tienen la obligación legal de cumplir con las leyes y regulaciones de Nueva York diseñadas para proteger la integridad del sistema financiero", ha declarado la superintendente interina Kaitlin Asrow.

De su lado, Göran Persson, presidente del consejo de administración de Swedbank, ha subrayado el cierre de todas las investigaciones sobre las deficiencias históricas del banco, que ahora puede centrarse por completo en sus clientes, en el desarrollo del negocio y en la generación de valor para los accionistas.

La entidad sueca ha precisado que contabilizará el importe a pagar a DFS como un coste en sus resultados del tercer trimestre.

El pasado mes de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) decidió cerrar su investigación sobre la labor histórica de Swedbank en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, que fue iniciada en 2019, sin imponer medidas coercitivas, aunque la investigación del DFS siguió su curso hasta el acuerdo anunciado este jueves.

En marzo de 2020, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, sancionó al banco con 4.000 millones de coronas (363 millones de euros) por graves deficiencias en los controles del blanqueo de capitales.