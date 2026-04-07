Técnicas Reunidas logra un contrato de la australiana St George Mining para procesar tierras raras en Brasil

Yacimiento de tierras raras en Araxá (Brasil) - TÉCNICAS REUNIDAS

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa australiana St George Mining Limited ha anunciado la firma de un memorando de entendimiento (MoU) con Técnicas Reunidas por el que contratará a la empresa española para llevar a cabo pruebas de procesamiento de muestras del yacimiento de tierras raras de Araxá, localidad del estado brasileño de Minas Gerais, ha informado este martes la empresa de ingeniería.

St George Mining es propietaria al 100% de este yacimiento de niobio y tierras raras de alta concentración, el mayor en roca dura de Sudamérica y uno de los principales a escala mundial. De hecho, la compañía española ha destacado que este yacimiento también es mayor que la principal mina de tierras raras de Estados Unidos, situada en el pueblo californiano de Mountain Pass.

La empresa australiana, que está especializada en el desarrollo de proyectos de recuperación de minerales críticos, ha calificado el acuerdo de "alianza estratégica de ingeniería para acceder a tecnología puntera europea de procesamiento de tierras raras", según ha subrayado la compañía española.

En especial, Técnicas Reunidas ha resaltado la favorable valoración que ha hecho la compañía australiana de sus soluciones tecnológicas para la recuperación de materias críticas y, más en concreto, que sea la empresa líder del proyecto Permanet, financiado por la UE y cuyo objetivo es crear la primera cadena de valor europea para la fabricación de imanes permanentes.

El alcance inicial de los trabajos que llevará a cabo Técnicas Reunidas para St George Mining consistirá en aplicar su tecnología para el refinado de la mineralización de tierras raras, incluida la producción de carbonato mixto y óxidos de tierras raras, y para la separación y fraccionamiento de los elementos de tierras raras.

Asimismo, el acuerdo contempla la posibilidad de que St George Mining pueda solicitarle trabajos adicionales que incluirían el diseño de un diagrama de flujo y de una planta industrial para las operaciones de procesamiento de las tierras raras, entre otras tareas.

St George Mining, que tiene ya en avanzada fase de desarrollo el proyecto de Brasil y cuenta con media docena más en Australia, ha destacado que la contratación de Técnicas Reunidas tiene el potencial de abrir los mercados europeos a las tierras raras de Araxá y se une a las alianzas estratégicas que la compañía australiana ya ha firmado con REalloys en EEUU y con MagBras en Brasil.

"Estamos muy ilusionados con trabajar con Técnicas Reunidas para evaluar más a fondo la ruta de procesamiento óptima para las tierras raras de Araxá, pues su reputación y su experiencia en este tipo de actividades es insuperable", ha destacado John Prineas, presidente ejecutivo de St George Mining.

A finales del pasado mes de febrero, la empresa española llegó también a un acuerdo con la empresa australiana Osmond Resources para aportar su tecnología al primer proyecto completo de producción de tierras raras de la Unión Europea, que se desarrolla en un área de más de 220 kilómetros cuadrados situada en el norte de la provincia de Jaén.

Las soluciones tecnológicas de diseño propio que Técnicas Reunidas ha puesto en marcha para la recuperación, procesado y refinado de minerales críticos y metales esenciales, entre ellas su tecnología Raretech, se hallan ya implantadas u optan a licitación en los mercados de Estados Unidos, Japón, Austria, Suiza, Australia, España, Sudáfrica, Brasil o Turquía, entre otros países.

Además, la compañía participa activamente en el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales relacionados con las materias primas críticas, especialmente en el marco de los Programas Misiones, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y Horizon, de la Unión Europea.