Telefónica gana 464 millones hasta septiembre y eleva objetivos tras ingresar un 2,8% más

Archivo - El presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante una conferencia, en Foment del Treball Nacional, a 4 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Durante su intervención, Marc Murtra, ha abordado la situación y las perspectivas de- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Telefónica registró un beneficio neto de 464 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 1.080 millones de euros anotadas en el mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y septiembre de 2026, las operaciones continuadas del grupo --que abarcaron sus negocios en España, Brasil, Alemania, Reino Unido y el resto de filiales en continuidad-- aportaron un beneficio neto de 1.333 millones de euros, un 21,6% más.

Por el contrario, las actividades discontinuadas o en proceso de salida, como las desinversiones en Hispanoamérica, generaron un resultado negativo de 870 millones de euros, lo que supone una reducción del 60%.

La 'teleco' presidida por Marc Murtra generó unos ingresos de 24.825 millones de euros hasta septiembre, un 2,8% más a tasa de cambio real (1% a tasa constante) respecto al mismo tramo del ejercicio anterior.

Las ventas alcanzaron los 14.678 millones de euros en el negocio residencial (B2C), 5.950 millones en el segmento de empresas (B2B) y 4.197 millones en el negocio mayorista.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado hasta septiembre se situó en 8.846 millones de euros, con un incremento del 4,6% en tasa real y del 2,5% en constante, logrando el mayor avance de la última década y encarando el cumplimiento de los objetivos del ejercicio, al tiempo que el flujo de caja operativo ajustado tras arrendamientos (OpCFaL) ajustado llegó a los 4.018 millones, lo que equivale a una subida del 6,1% en tasa real y del 4,2% en constante.

En el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio, la inversión total alcanzó los 3.005 millones de euros, con una subida del 1,3% en tasa de cambio real y un recorte del 1,0% en constante.

Los resultados del tercer trimestre permitieron a la compañía confirmar el dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción correspondiente al ejercicio 2026, cuyo pago se ejecutará en junio de 2027 previa aprobación de la junta general de accionistas, tras abonar en junio de 2026 un importe idéntico correspondiente al segundo tramo del dividendo de 2025.

"Esto es un logro continuado consecuencia de la ejecución disciplinada de nuestro plan 'Transform & Grow'. El plan está demostrando su eficacia y nos permite ser más ambiciosos", ha afirmado el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra.

REDUCE SU DEUDA UN 10,8% Y ACELERA EL FLUJO DE CAJA

En este contexto, el grupo redujo su deuda hasta los 25.186 millones de euros a finales de septiembre, lo que supone un 10,8% menos que un año antes, tras recortarla en 1.600 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, en el que constituye el mayor descenso desde 2021.

De este modo, la ratio de endeudamiento de la compañía se situó en las 2,63 veces, por debajo de las 2,68 veces registradas al cierre de junio de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025.

Por su parte, en el tercer trimestre de 2026, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas se aceleró un 220,1%, hasta alcanzar los 1.018 millones de euros, con lo que esta cifra se situó en los 1.963 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses del año (+10,7%).

INGRESA 8.400 MILLONES EN EL TERCER TRIMESTRE

Esta tendencia al alza se consolidó en el tercer trimestre del año, periodo en el que la facturación de la operadora alcanzó los 8.433 millones de euros, un 4,8% más en tasa de cambio real (2,2% en términos constantes) en comparación con el año anterior.

En el tercer trimestre, Telefónica registró 4.985 millones de euros en B2C, con un aumento del 7,5% en tasa real y del 3,9% en constante, aportando el 59% de los ingresos totales; 1.996 millones en B2B, un 8,1% más en tasa real y un 5,6% en constante, representando el 24%; y 1.453 millones en el negocio mayorista, lo que supuso un descenso del 7,0% real y del 6,5% constante, equivalente al 17% restante.

Entre julio y septiembre, Telefónica casi triplicó (+191,1%) sus ganancias hasta los 802 millones de euros.

De esa cifra, las operaciones continuadas aportaron un beneficio neto de 860 millones de euros (+151,3%), mientras que las actividades discontinuadas registraron unos 'números rojos' de 58 millones de euros (-13,3%).

El Ebitda ajustado trimestral alcanzó los 3.078 millones de euros, con un repunte del 6,2% en tasa real y del 2,8% en constante, mientras que el OpCFaL subió a 1.364 millones, un 10,6% más en tasa real y un 7,2% en constante.

En el tercer trimestre, la inversión del grupo se situó en 1.097 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,1% en tasa de cambio real y un descenso del 2,3% en tasa constante en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con este periodo, la compañía cerró su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en las principales métricas financieras (tanto a tasa de cambio real como constante), un comportamiento impulsado por la fortaleza de los ingresos, el Ebitda ajustado y el OpCFaL en España y Brasil.

REVISA AL ALZA OBJETIVOS

Las cifras registradas hasta septiembre han llevado a la entidad a revisar al alza varios de sus objetivos financieros fijados para el conjunto del ejercicio a tasa constante (asumiendo los tipos de cambio promedio de los nueve primeros meses de 2025, a perímetro constante y excluyendo a Venezuela).

En concreto, la 'teleco' ha situado la previsión de crecimiento del Ebitda ajustado ligeramente por encima del 2,5%, frente al rango previo del 1,5-2,5%, al tiempo que ha elevado de nuevo la meta del OpCFaL ajustado por encima del 3,5%, tras haberla incrementado en julio desde el 2% hasta el 3%.

Asimismo, Telefónica ha fijado la estimación del flujo de caja libre (FCF) en alrededor de 3.100 millones de euros, frente a los 3.000 millones previstos anteriormente, y ha introducido como nuevo objetivo un aumento de los ingresos por servicios cercano al 1,5% para 2026.

Por su parte, aunque mantiene la ratio de inversión sobre ingresos (CapEx/ingresos) en el 12% y la meta de reducir el apalancamiento a 2,5 veces Ebitda ajustado después de arrendamientos (EbitdaAL) en 2028, Telefónica ha ajustado el crecimiento de los ingresos totales para 2026 al 1%-1,5%, frente a la horquilla anterior del 1,5%-2,5%.

MÁS ACCESOS Y LIDERAZGO EN FIBRA

Telefónica cerró septiembre con 302,1 millones de accesos (+5% interanual), impulsados por el crecimiento de la fibra hasta el hogar (FTTH), que subió un 7,9% hasta los 14,5 millones. En despliegue, el grupo mantuvo su liderazgo con 164,1 millones de unidades inmobiliarias pasadas con banda ancha ultrarrápida (+1%), de las que 77,6 millones (+7%) son FTTH.

Asimismo, la cobertura 5G de la compañía alcanzó una media del 83% en sus cuatro mercados principales -con tecnología stand alone completa-, desglosada en un 99% en Alemania, 96% en España, 88% en Reino Unido y 73% en Brasil.

ESPAÑA

En el tercer trimestre, Telefónica España elevó un 2,6% sus ingresos, hasta los 3.316 millones de euros, mientras que el Ebitda ajustado subió un 2,6%, hasta los 1.199 millones.

En este periodo, el ingreso medio por cliente (ARPU) alcanzó los 90,4 euros y la tasa de abandono ('churn') marcó un mínimo histórico del 0,7%.

Asimismo, los accesos con contrato móvil superaron los 16 millones y las líneas IoT se dispararon un 111,1% interanual, alcanzando los 26 millones.

Hasta septiembre, los ingresos en España crecieron un 2,5% --su mayor avance en más de 15 años-- para situarse en 9.828 millones de euros, al tiempo que el Ebitda ajustado acumulado aumentó un 2,3%, hasta los 3.501 millones.