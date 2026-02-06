Telefónica pide 43 millones a la UE para desarrollar redes móviles soberanas habilitadas para IA en Alemania

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica, junto con un consorcio germano de investigación e industria, ha solicitado financiación a la Unión Europea (UE) para un programa valorado en unos 43 millones de euros cuyo objetivo es desarrollar redes móviles soberanas habilitadas para la inteligencia artificial (IA) sobre su infraestructura en Alemania, según ha informado en un comunicado.

El proyecto, denominado 'Plataforma Soberana para la Evolución de Redes Inteligentes' (SPINE), busca convertir las redes móviles en una infraestructura basada en IA que sirva como eje para la digitalización de la industria y la sociedad.

"Las futuras aplicaciones de IA para consumidores y empresas (por ejemplo, en movilidad conectada, industria o telemedicina) deberían funcionar de forma fiable, rápida y energéticamente eficiente", ha explicado Telefónica.

La empresa también ha detallado que el proyecto 'SPINE' reúne a socios europeos de la investigación y la industria para seguir desarrollando las redes a fin de que los servicios con uso intensivo de datos funcionen "de acuerdo con los estándares europeos y con un anclaje soberano en las redes".

Telefónica también ha explicado que con 'SPINE' arranca su propuesta para el instrumento de financiación IPCEI AI ('Proyecto importante de interés común europeo de inteligencia artificial'), coordinado por la Comisión Europea.

"Este instrumento apoya proyectos de inteligencia artificial estratégicamente relevantes que empresas o estados individuales no pueden implementar por sí solos. El objetivo es fortalecer las tecnologías europeas clave a lo largo de toda la cadena de valor y expandir de forma sostenible la soberanía digital de Europa", ha recordado.

En cuanto al consorcio del proyecto, está liderado por la filial germana de Telefónica e incluye reconocidas instituciones de investigación como Fraunhofer FOKUS, Fraunhofer HHI, Fraunhofer IIS y la Universidad Técnica de Darmstadt, esta última en colaboración con la TU Delft en los Países Bajos.

Entre los socios industriales y tecnológicos se encuentran Nokia, Capgemini, Sopra Steria y LTIMindtree, así como las startups AiVader y Highstreet Technologies.