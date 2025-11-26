Telefónica prorroga hasta 2030 su alianza con Nokia en Alemania para modernizar su red e impulsar el 5G

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Telefónica y Nokia han extendido hasta 2030 su alianza para modernizar la red de acceso radioeléctrico (RAN) de la compañía en Alemania e impulsar la expansión del 5G y la "digitalización sostenible" en el país, según ha informado la tecnológica nórdica en un comunicado.

El acuerdo incluye las soluciones 'cloud' RAN de Nokia y "respalda las ambiciones de Telefónica de una rápida expansión del 5G y una digitalización sostenible en toda Alemania, además de ofrecer experiencias 'premium' al cliente".

En este contexto, Nokia suministrará a Telefónica su cartera de productos RAN, eficientes desde el punto de vista energético y compatibles con la integración de la inteligencia artificial (IA) en la operativa de la red para automatizar su gestión, mejorar su mantenimiento y su funcionamiento.

"Estas tecnologías garantizarán una cobertura completa y una conectividad fluida en interiores, a la vez que impulsarán la eficiencia y la escalabilidad. Además, Nokia proporcionará sus soluciones de banda base más recientes para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de la red 5G de Telefónica", ha añadido la compañía finlandesa.

En el acuerdo, que también incluye servicios de mantenimiento y optimización de la red, también se contempla el despliegue de antenas inteligentes de Nokia para acelerar la implementación de la tecnología 5G.