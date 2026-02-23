Telxius, la firma de cable submarino de Telefónica y Amancio Ortega, nombra a Javier de Paz nuevo presidente

Archivo - Logo de Telxius, la filial de infraestructuras de Telefónica - TELXIUS - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telxius Telecom, la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones participada en un 70% por Telefónica y en un 30% por Pontegadea --el brazo inversor de Amancio Ortega--, ha nombrado nuevo presidente a Javier de Paz.

En concreto, De Paz sustituye en el cargo a Guillermo Ansaldo, según publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), donde también figura la dimisión o cese de José Manuel Santero Muñoz como consejero de la compañía.

De Paz renunció a su asiento en el consejo de administración de Telefónica a finales de octubre del año pasado para asumir nuevas funciones ejecutivas dentro del grupo.

Actualmente ejerce como director adjunto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y es responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa.

Además, continúa como presidente del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital (Movistar Plus+), cargo que ocupa desde comienzos de marzo de 2025, poco después de la llegada de Murtra a la presidencia de Telefónica en sustitución de José María Álvarez-Pallete.

De Paz formó parte del consejo de administración de Telefónica desde finales de 2007, durante la etapa de César Alierta como presidente, y anteriormente fue secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva del PSOE entre 1984 y 1993.