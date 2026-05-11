Trabajadores de Inditex, Primark y H&M vuelven a mostrar su rechazo al convenio nacional del comercio textil

Convocatoria de trabajadores del textil en contra del convenio de ARTE - UGT

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de las grandes empresas de textil y de calzado de toda España han vuelto a mostrar su rechazo al preacuerdo del convenio estatal firmado por la Asociación de Retail Textil España (ARTE) -integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda- y los sindicatos CCOO y Fetico, mientras que UGT lo califica de "auténtico atropello" a los derechos laborales del sector y moviliza a los trabajadores a nivel nacional.

En concreto, UGT ya señalaba hace unas semanas que no firmaba este convenio a nivel nacional porque "no responde a las necesidades reales de los trabajadores ni mejora sus condiciones de vida, consolidando un modelo basado en la precariedad laboral y salarial, además de una clara involución en derechos".

De esta forma, el sindicato ha vuelto a convocar para este lunes concentraciones y protestas por todo el territorio ante tiendas de las marcas de moda y centros comerciales en los que están presentes para reiterar el rechazo al convenio textil.

PROTESTAS

En Madrid, las protestas se han llevado a cabo frente la tienda de Primark, Mango, Pull&Bear y H&M de Gran Vía, donde han mostrado pancartas bajo el lema 'Convenio ARTE NO, ni un derecho menos' y han reiterado que las grandes cadenas del textil quieren un convenio estatal que sirva para "recortar derechos, rebajar condiciones y vaciar de contenido las mejoras conquistadas".

Mientras que en Cantabria, esta protesta sucede a las dos huelgas generales de consumo en el comercio textil y del calzado de la región convocadas por este motivo por el sindicato los pasados 19 de abril y 2 de mayo. Así, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha trasladado hoy sus protestas a la sede de CEOE-Cepyme para mostrar una vez más su rechazo a este convenio.

"Exigimos que se saque a Cantabria del convenio de ARTE, como se ha hecho en el País Vasco, porque no queremos que un convenio nuestro que hemos peleado y luchado acabe en una mesa de negociación", ha resumido la portavoz de UGT en el sector, Sara Martínez, en la concentración celebrada ante las instalaciones de la patronal en Santander.

La sindicalista ha asegurado que con el convenio de ARTE "se pierde de todo". Entre otras cuestiones, "se pierden" categorías profesionales como la de dependienta mayor, salario y pluses como los de actividad, de escaparates o el de idiomas. Además, el trabajo los sábados por la tarde, los domingos y los festivos "pasa a ser obligatorio y compensado con un precio irrisorio".

Para Martínez, el convenio de ARTE "es un retroceso de muchos años" y, además, ha advertido que "no se puede decir que mantendrá y respetará las mejores condiciones salariales y laborales del convenio de Cantabria" porque "no es así". "No nos queda otra que seguir en las calles, luchando por lo nuestro y por lo que tanto nos ha costado conseguir", ha sentenciado la sindicalista, que ya ha avanzado que "habrá más huelgas y movilizaciones" en el comercio textil y del calzado, también "ámbito estatal".

"CLARO ATROPELLO A LOS DERECHOS LABORALES"

También han salido a la calle los trabajadores del sector en Castilla-La Mancha, que califican de "vergonzoso" este preacuerdo, que contempla "un claro atropello a los derechos laborales" de las 200.000 trabajadores que hay en España, de las cuales 5.500 son de Castila-La Mancha", según informa UGT.

Albacete, Toledo y Guadalajara han sido escenario de esta nueva jornada reivindicativa previa a la huelga general convocada para el 23 de mayo a nivel nacional.

El secretario de Comercio y Grandes Almacenes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha, José Manuel Barquero, sostiene que este primer convenio estatal no mejora las condiciones laborales de las plantillas, más bien "consolida un modelo basado en la precariedad laboral y salarial e incluso supone una clara involución en derechos", ya que el nuevo texto fija salarios "claramente insuficientes", alejados de la realidad económica actual y del incremento de los costes de la vida.

Además, introduce mecanismos que permiten a las empresas aumentar la disponibilidad de las personas trabajadoras sin una compensación justa, abriendo la puerta a una mayor desregularización del tiempo de trabajo, con medidas que afectan a la conciliación y que incrementan la incertidumbre en la organización de la jornada, lo cual penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial.

"UGT ni se vende ni vende a los trabajadores y trabajadoras del sector. Somos un sindicato que sabe negociar de forma constructiva y de buena fe para llegar a acuerdos, pero que también sabe decir 'no' cuando lo que se pretende es formalizar en una foto una pantomima para blanquear una cultura empresarial que está demostrando que su visión del diálogo social es puro atrezzo para mejorar su imagen ante la sociedad, mientras niega el pan y la sal a quienes sostienen el sector, cada día, con su trabajo y dignidad", ha recalcado Barquero.

Unas reivindicaciones que se están dando en todo el territorio como en Castilla y León, donde se los trabajadores se han concentrado a la puerta del centro comercial Río Shopping, ubicado en Valladolid, donde han reiterado que sólo firmarán "sin letra pequeña, sin magia y sin el 'ya veremos'.

ARTE REITERA QUE EL PREACUERDO PROMUEVE UNA MEJORA REAL

Por su parte, ARTE enfatizó hace unas semanas que el preacuerdo alcanzado estaba todavía en negociación, pero que lo acordado promueve la "equidad y mejora real" de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y no recorta derechos. Así que volvía a apelar "al diálogo" tras las huelgas que se están produciendo por todo el territorio convocadas por UGT.

"El convenio aún está en negociación y requiere de diálogo responsable, ya que en este momento el texto del futuro convenio aún está en construcción. El preacuerdo promueve la equidad y mejora real de condiciones laborales", ha asegurado la presidenta de ARTE, Ana López-Casero, en declaraciones a Europa Press.

Hay que recordar que la patronal textil rubricó el pasado 26 de marzo un preacuerdo sólo con CCOO y Fetico, y que contó con la negativa de UGT y CIG. Un preacuerdo que llegaba tras más de tres años de negociación y que conlleva mejoras en materia de contratación, salarios y jornada laboral para más de 100.000 trabajadores en España.

"Hemos sellado un preacuerdo que, lejos de perjudicar o recortar derechos, elimina la desigualdad en las categorías profesionales y condiciones salariales, e incorpora otras mejoras como la reducción de 50 horas de la jornada laboral, el establecimiento de los fines de semana de calidad en todos los territorios, y la voluntariedad y pluses en domingos y festivos. Estas mejoras beneficiarán a más de 100.000 personas en nuestro país y que, además, van acompañadas de garantías para que ninguna persona sufra pérdida alguna en sus condiciones salariales", ha recordado.