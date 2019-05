Trump asegura que no tiene "prisa" para cerrar un acuerdo comercial con China

Actualizado 10/05/2019 16:14:52 CET

WASHINGTON, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no tiene "prisa" para cerrar un acuerdo comercial con China, después de que este viernes entrara en vigor el aumento de los aranceles del 10% al 25% a 200.000 millones de dólares (177.846 millones de euros) en importaciones de productos chinos.

"Las conversaciones con China siguen de una forma muy agradable. No hay ninguna necesidad de darse prisa, ya que China está pagando unos aranceles del 25% a Estados Unidos por 250.000 millones de dólares de bienes y productos", ha expresado el dirigente del Ejecutivo en su perfil oficial de la red social Twitter.

Talks with China continue in a very congenial manner - there is absolutely no need to rush - as Tariffs are NOW being paid to the United States by China of 25% on 250 Billion Dollars worth of goods & products. These massive payments go directly to the Treasury of the U.S....