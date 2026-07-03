TUI comienza el verano con fuerza con la apertura de siete hoteles, dos de ellos en España

El Ocean House Costa del Sol by Grupote. - TUI

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

TUI Hotels & Resorts ha comenzado el verano con la apertura de siete nuevos hoteles en Europa, Asia y el Caribe, que incluye dos establecimientos en España y cuya lista abarca desde resorts de lujo frente al mar en el Mediterráneo hasta hoteles de ocio en destinos urbanos, según un comunicado.

Así, los activos españoles son el Ocean House Costa del Sol by Grupote, situado en la playa de La Carihuela (Torremolinos), con 373 habitaciones, que se inauguró en abril, mientras que el TUI Blue Yaramar en España en Fuengirola solo para adultos reabrió después, en mayo y con 224 habitaciones.

Por otro lado, Turquía también fue el destino en el que la marca hotelera estrenó dos hoteles, concretamente, el Akra Didim Resort & Spa y el TUI Blue Maviss.

En cuanto al mes de mayo, el TUI Blue Paro Taktsang marcó la entrada de TUI Hotels & Resorts en Bután, basado en un resort de lujo que ofrece 34 junior suites y suites.

En junio, junto al segundo activo ya mencionado de Turquía, también abrieron el resort de 220 suites Royalton Vessence Barbados y el TUI Blue Yangtze Shanghai, de 103 habitaciones.

La próxima apertura está prevista para agosto, cuando el TUI Blue Han River en Vietnam se incorpore a la cartera. El hotel cuenta con 125 habitaciones y ofrece un restaurante abierto todo el día, un restaurante en la azotea y un bar con vistas panorámicas al río Han.

Varios proyectos nuevos también están en marcha, incluyendo el Riu Palace Phuket, que marca el debut de la marca en Tailandia, y The Mora Singapore, el primer hotel de la marca en Asia. Al mismo tiempo, TUI Suneo continúa su expansión global.