El turismo ralentiza su crecimiento hasta niveles del conjunto de la economía tras años de liderazgo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico ha cerrado el verano de 2025 con un crecimiento del 2,8% en el PIB turístico, una cifra que, aunque positiva, refleja una ralentización de los aumentos y una equiparación a los del conjunto de la economía tras años siendo el sector "dinamizador de la economía".

Esta ralentización responde al "debilitamiento económico" de las economías de los principales países emisores, según el análisis realizado por Exceltur, que destaca que esta desaceleración consolida un nuevo patrón de comportamiento más normalizado del sector ya que entre los últimos tres años, entre 2021 y 2024, ha contribuido en un 52,6% al crecimiento de la economía española.

A principios de verano, el 'lobby' turístico estimó que el crecimiento para la temporada sería del 3,3%, en la línea de los trimestre anteriores, pero ha sido ligeramente más baja.

Ante estos resultados, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Oscar Perelli, ha señalado este martes en rueda de prensa que el sector "no va a seguir siendo el gran dinamizador de la economía", pero que esto no significa que haya sido un mal verano.

"El verano, empresarialmente, ha sido positivo, pero cerramos una etapa donde estábamos creciendo muy fuerte y ahora se ha moralizado", ha recalcado. En esta línea, los empresarios turísticos han informado a Exceltur de que sus balances de resultados del verano han sido positivos y han registrado crecimientos, si bien también han notado una suavización hasta el 2,8%.

