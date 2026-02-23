La UE aprueba nuevas ayudas al vino y el etiquetado "sin alcohol" para productos con menos de 0,05

Uvas para elaboración de vino de pitarra - SAEX

BRUSELAS 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han dado este lunes su visto bueno al acuerdo para reforzar el sector vitivinícola de la Unión Europea con nuevas medidas de apoyo financiero, mayor flexibilidad ante crisis de mercado y cambios en las normas de comercialización que permitirán, entre otras novedades, etiquetar como "sin alcohol 0,0%" los vinos con menos del 0,05% de graduación.

La adopción formal por parte del Consejo completa el proceso para aprobar el acuerdo político alcanzado el pasado mes de diciembre y validado recientemente por la Eurocámara, que tiene como objetivo responder a los desafíos que atraviesa el sector y facilitar la apertura de nuevas oportunidades comerciales.

Entre otras cosas, las nuevas disposiciones precisan que los productos con una graduación inferior al 0,05% podrán identificarse como "sin alcohol 0,0%", mientras que aquellos con más de un 0,5%, pero al menos un 30% menos de contenido alcohólico que el estándar de su categoría deberán comercializarse como "reducido en alcohol".

Asimismo, la normativa amplía la flexibilidad para que los Estados miembro ajusten la oferta a la evolución del mercado, permitiendo apoyar el arranque permanente de viñedo para evitar situaciones de sobreproducción y preservar la estabilidad, al tiempo que suprime la fecha de finalización del régimen de autorizaciones de plantación e introduce un período de revisión de diez años.

En materia climática, los países podrán aumentar hasta el 80% el apoyo de la UE a inversiones relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, con el fin de acelerar la transición hacia una producción más sostenible.

PROMOCIÓN, EXPORTACIÓN Y SANIDAD VEGETAL

La reforma refuerza también el respaldo al enoturismo como vía de diversificación económica en zonas rurales y mejora la flexibilidad para la promoción de los vinos europeos en terceros países, de manera que las actividades como campañas publicitarias, participación en ferias o estudios de mercado podrán recibir hasta un 60% de financiación comunitaria.

En paralelo, amplía el apoyo frente a enfermedades vegetales como la 'flavescencia dorada' mediante medidas de seguimiento, diagnóstico, formación e investigación, con el objetivo de proteger los viñedos frente a esta amenaza.

Además, los vinos destinados a la exportación quedarán exentos de la obligación de incluir la lista de ingredientes y la declaración nutricional exigidas en el mercado interior de la UE, reduciendo cargas administrativas para los productores.

Con este conjunto de medidas, la normativa busca modernizar el marco regulador del sector y reforzar su competitividad, y entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.