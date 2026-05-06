UGT califica de "malas noticias" la situación en Tubos Reunidos y no tiene "mucha esperanza" sobre el futuro

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha calificado de "malas noticias" la situación que ha presentado Tubos Reunidos al comité de Amurrio en la reunión mantenida este miércoles y ha indicado que no tienen "mucha esperanza" sobre el futuro de la empresa.

En ese encuentro, la empresa ha trasladado al comité que su situación es "extraordinariamente complicada" y que, si no se logra inversor, el concurso voluntario de acreedores puede acabar en el cese de su actividad. También ha comunicado que, como consecuencia de su entrada en concurso, queda paralizado el ERE que había planteado.

Fuentes de UGT han señalado que, para el sindicato, la reunión no tenía "gran recorrido" porque ya eran conocedores de la situación y cree que la empresa se ha "equivocado" al no haber citado antes a la parte social. A su juicio, ha sido un "error" porque se podría haber intentado buscar una "solución", sobre todo, al conflicto laboral existente.

A la vista del actual escenario, ha afirmado que no tienen "mucha esperanza positiva" sobre el futuro de la compañía, aunque espera equivocarse y que finalmente se logre un inversor.

"Tristemente todos teníamos este horizonte en la mente, ahora hay que ver el siguiente escenario y ver las decisiones que toma el administrador concursal, ahora mismo quedamos pendientes de lo que decida", ha añadido.

En relación al conflicto existente en la planta de Amurrio, UGT ha indicado que tampoco se ha abordado el tema de la huelga indefinida y la empresa únicamente ha pedido responsabilidad a todas las partes.

Sobre esta cuestión, UGT ha afirmado que no tienen conocimiento de que ocurrirá este jueves con la asamblea que han convocado un grupo de trabajadores para que la plantilla se pronuncie y, en su caso, vote sobre si quiere continuar o no con la huelga indefinida en la planta de Amurrio.

Al respecto, ha defendido que la plantilla debería poder pronunciarse porque eso es "la democracia" y tiene que poder "tener decisión sobre su futuro". UGT ha señalado que le gustaría que esa asamblea se pudiera celebrar y ha animado a los trabajadores a participar.