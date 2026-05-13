UGT cifra en un 100% el seguimiento de la huelga en Heineken, que ofrece una subida salarial "justa y competitiva"

Concentración de los trabajadores a las puertas de Heineken. - CCOO

Insta a la dirección a volver a negociar con una propuesta realista o amenazan con paralizar la producción y distribución de todas las marcas

SEVILLA/MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Heineken UGT, Pablo Martínez, ha destacado durante la concentración de este miércoles el "respaldo masivo" de la plantilla en las fábricas de Sevilla, Madrid, Jaén y Valencia, que ha cifrado en un "100%", al tiempo que ha subrayado que los trabajadores "están defendiendo un incremento salarial justo, acorde al esfuerzo que realizaron durante los años más difíciles para la compañía".

En una nota de prensa, Martínez ha recordado que, durante la pandemia, con la hostelería cerrada y en un contexto especialmente complicado para el sector, "la plantilla hizo un importante esfuerzo de contención salarial para ayudar a la empresa".

"Afortunadamente esa etapa ha pasado y la compañía lleva años manteniendo beneficios de manera sostenida, por lo que entendemos que ese esfuerzo debe revertirse progresivamente en los trabajadores", ha señalado el representante del citado comité.

Desde UGT-FICA avisan de que, pese a las distintas reuniones mantenidas, la negociación continúa bloqueada y no ha sido posible alcanzar un acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años y un marco salarial estable para el conjunto de la plantilla.

El representante sindical ha insistido en que el comité negociador mantiene su disposición al diálogo y a seguir negociando para alcanzar un acuerdo, aunque ha advertido de que "no se puede negociar únicamente en los términos que marque la empresa".

Por su parte, fuentes sindicales desde la planta de Algete (Madrid) han señalado que el "éxito total en la producción es un mensaje directo a la empresa: los trabajadores no aceptarán migajas". "Mientras Heineken presume de crecimiento, no puede pretender que la plantilla pague la factura de la inflación", han recalcado.

De esta forma y ante la unidad demostrada en las fábricas a nivel nacional, el comité de huelga ha instado a la dirección del propietario de Cruzcampo y El Águila a regresar a la mesa de negociación con una propuesta realista o advierten de que las movilizaciones se intensificarán, manteniendo la parálisis de la producción y distribución de todas las marcas del grupo.

Por su parte, desde Heineken España mantienen que, desde el inicio del proceso, existe "una clara disposición" para alcanzar un acuerdo, "en coherencia con el espíritu de diálogo que siempre ha guiado sus relaciones laborales".

En este sentido, la cervecera reitera su compromiso de ofrecer "un incremento salarial justo y competitivo". Al mismo tiempo, señalan fuentes de la firma cervecera, se quiere hacer un llamamiento "a la responsabilidad de todas las partes en el marco del interés común".