UGT, CSIF y CCOO se concentran en la sede de Paradores para desbloquear la negociación del nuevo convenio

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT, CSIF y CCOO han anunciado la convocatoria de una concentración en la sede de Paradores en Madrid este martes, desde las 12.00 hasta las 14.00 horas, para desbloquear las negociaciones por un nuevo convenio colectivo y con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla.

Tras cuatro años de negociación, los sindicatos denuncian en un comunicado que no hay "avances reales", asegurando que llevan meses pendientes de la autorización al aumento de la masa salarial por parte del Ministerio de Hacienda, un trámite "imprescindible" para que las Sociedades Mercantiles Estatales puedan cerrar acuerdos que permitan mejorar las condiciones del convenio, entre ellas las salariales.

A ello se une la decisión de la hotelera pública con la subida de los salarios exclusivamente para el Parador de Ibiza, según han afirmado las organizaciones sindicales.

"Todos somos conscientes de que nuestros sueldos siguen estando por debajo de la mayoría de los convenios provinciales y esta situación se mantiene por la falta de implicación de la empresa", han criticado, además.

Por todo ello, UGT, CSIF y CCOO exigen a Paradores una negociación real del sistema retributivo y del resto de artículos del convenio, autorización inmediata del Ministerio de Hacienda para desbloquear la negociación, medidas eficaces contra la fuga de profesionales y mejoras en las condiciones generales de trabajo de toda la plantilla.