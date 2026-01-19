UGT lamenta el accidente en Adamuz y recuerda los derechos laborales de los afectados por la interrupción del servicio

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha lamentado el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja ya 21 muertos, y ha recordado los derechos laborales de las personas afectadas por la interrupción del servicio.

"Desde UGT queremos trasladar nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como nuestro apoyo a las personas heridas y al conjunto de personas afectadas por esta grave situación. Reconocemos asimismo la actuación de los servicios de emergencia y del personal ferroviario, que están trabajando en condiciones de extrema dificultad para asistir a las víctimas, asegurar la zona y restablecer las comunicaciones", han trasladado en un comunicado, recogido por Europa Press.

El sindicato ha exigido que se realice una investigación "exhaustiva" para "esclarecer con rigor" las causas del accidente, "depurar responsabilidades si las hubiera" y, sobre todo, "reforzar" las medidas de seguridad necesarias para que "un suceso de esta naturaleza no vuelva a repetirse". "La seguridad en el transporte público es un elemento esencial de garantía de derechos, protección de la vida y cohesión territorial", defienden.

Asimismo, han recordado a las personas trabajadoras que, como consecuencia de este suceso y de las incidencias o limitaciones de movilidad asociadas, no puedan acceder a su centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para acudir al mismo -con independencia del medio de transporte utilizado-, "tienen derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días, sin pérdida de salario".

"Este derecho está recogido en el artículo 37.6 g) del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el permiso retribuido cuando exista imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, o cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente", explican.

Con todo, hacen un llamamiento a las empresas para que "actúen con responsabilidad, evitando cualquier tipo de perjuicio a quienes no puedan desplazarse por causas ajenas a su voluntad y priorizando siempre la seguridad y la protección de las personas trabajadoras".

"UGT permanecerá atenta a la evolución de la situación, ofreciendo orientación laboral a las personas trabajadoras afectadas y reiterando la necesidad de que se garantice un transporte público seguro, fiable y con condiciones laborales dignas para quienes lo hacen posible cada día", concluyen.