Última semana para que finalice el plazo extraordinario para participar en la actual temporada del Imserso

Archivo - Turistas pasean por la Plaza de España de Sevilla en una foto de archivo. A 25 de agosto de 2021. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plazo extraordinario de presentación de solicitudes para los viajes de turismo del Imserso de la temporada 2025-2026 finalizará el próximo 30 de abril, tras permanecer disponible desde el pasado 9 de diciembre de 2025.

En concreto, esta solicitud sirve para obtener la resolución que acredita la condición de persona beneficiaria del programa y que permitirá acceder a las plazas convocadas.

Por tanto, para la cumplimentación y presentación de estas nuevas solicitudes, el organismo público recomienda su presentación de forma telemática a través de su sede electrónica. El siguiente paso es descargar de la página web del Imserso o en su sede electrónica el modelo de solicitud de participación en el nuevo concurso

En el caso de las personas acreditadas en temporadas anteriores, no será necesario que cumplimenten nueva solicitud, según explica el Imserso en su página web.

Sobre el plazo ordinario para participar en la actual temporada comenzó el 1 de julio de 2025 y finalizó el día 23 de julio del mismo año.

Ayer martes, el Senado ha aprobado este martes en la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una moción del PP, a la que se ha incorporado una enmienda del PSOE, por la que instan al Gobierno a modernizar el programa de viajes de turismo del Imserso mediante un aumento del presupuesto y del número de plazas, junto con una actualización de precios, entre otras medidas.

Las críticas de la formación popular se dirigen al actual desequilibrio entre oferta y demanda del programa, junto con los aumentos de costes operativos, laborales o energéticos, mientras que también hizo alusión a las demandas del sector.

Por ello, la moción del PP instó al Gobierno a presentar, en el plazo máximo de seis meses, un plan de reforma integral del programa del Imserso, que haya sido elaborado en conjunto con usuarios, destinos participantes y sector turístico.