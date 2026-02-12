Unilever eleva un 65% el beneficio en 2025

Archivo - FILED - 01 August 2017, Hamburg: The Unilever logo is seen on teh facade of teh company's Hamburg headquarters. Photo: Daniel Reinhardt/dpa - Daniel Reinhardt/dpa - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gigante europeo de productos de consumo Unilever registró en 2025 un beneficio neto atribuido de 9.469 millones de euros, lo que representa una mejora del 64,9% respecto del resultado anotado el año anterior por la multinacional, que en diciembre completó la escisión de su negocio de helados (Ice Cream).

Las cuentas de Unilever para el conjunto del pasado ejercicio reflejan un efecto positivo extraordinario de 3.373 millones en relación con la ganancia por la venta de operaciones discontinuadas. De tal modo, el beneficio de la compañía por operaciones continuadas creció un 2,9%, hasta 6.213 millones.

De su lado, los costes de reestructuración sumaron 599 millones de euros, frente a los 710 millones del año anterior.

La cifra de negocio de Unilever alcanzó los 50.503 millones de euros, un 3,8% por debajo del dato de 2024, incluyendo 12.586 millones en el cuarto trimestre, lo que implica un retroceso interanual del 2,7%.

Entre sus principales unidades de negocio, la facturación anual del área de belleza disminuyó un 2,3%, hasta 12.848 millones; mientras que el área de cuidados redujo un 3,4% los ingresos, hasta 13.161 millones; el negocio de hogar facturó un 6,4% menos, hasta 11.565 millones; y el área de nutrición vio caer un 3,2% sus ventas, hasta 12.929 millones de euros.

Por regiones, las ventas de la compañía en Asia Pacífico y África bajaron un 4,4%, hasta 22.427 millones; un 5% en América, hasta 18.622 millones; mientras que aumentaron un 0,3% en Europa, hasta 9.454 millones.

"En 2025, nos convertimos en un Unilever más simple, ágil y rápido, cumpliendo nuestro compromiso de crecimiento de volumen", declaró Fernando Fernández, consejero delegado de Unilever, quien subrayó que se han establecido prioridades claras para el crecimiento, incluyendo construir una cartera de marcas para el futuro, con más productos de Belleza, Bienestar y Cuidado Personal, priorizando los segmentos premium y el comercio digital, y consolidando el crecimiento en EEUU e India.

"A pesar de la desaceleración de los mercados, nuestro enfoque más preciso y una ejecución disciplinada respaldan nuestra confianza para 2026 y los años posteriores", añadió.

De cara al futuro, la compañía prevé que el crecimiento subyacente de las ventas en 2026 se encuentre dentro del rango de pronóstico plurianual del 4% al 6%, con un crecimiento subyacente del volumen de al menos el 2%.

En este sentido, espera que el avance de 2026 se sitúe en el extremo inferior del rango de crecimiento subyacente de las ventas, "lo que refleja la desaceleración del mercado", mientras que Unilever confía en una "modesta mejora" en el margen operativo subyacente para todo el año, frente al 20% de 2025.

Por otro lado, el consejo de administración de Unilever ha aprobado una nueva recompra de acciones con un valor de mercado agregado equivalente a hasta 1.500 millones de euros que comenzará en el segundo trimestre de 2026.