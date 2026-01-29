Unilever vende su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador a la peruana Alicorp

Archivo - Logo de Unilever. - Daniel Reinhardt/dpa - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gigante europeo de productos de consumo Unilever, propietario de marcas como 'Dove', 'Frigo' o 'Hellmann's', ha firmado un acuerdo para vender su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador a la compañía peruana Alicorp.

Esta transacción incluye una cartera de marcas locales bien establecidas en ambos países, como 'Fab', '3D', 'Aromatel' y 'Deja', según ha informado Unilever en un comunicado.

La operación, de la que no han trascendido los detalles financieros, está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales.

El presidente de Unilever Markets, Reginaldo Ecclissato, comentó que estas marcas cuentan con "una larga tradición" y desempeñan "un papel significativo" en la vida cotidiana de los consumidores colombianos y ecuatorianos.

"Aunque ha sido una decisión meditada, se ajusta a nuestra ambición de perfeccionar nuestra cartera y centrarnos en las categorías en las que podemos liderar, innovar y crecer de forma sostenible. Alicorp es una empresa regional respetada con una gran capacidad en el sector del cuidado del hogar, y estamos seguros de que, bajo su dirección, estas marcas y operaciones seguirán prosperando", agregó.