Unión de Uniones pide más recursos para evitar que la peste porcina salga del perímetro establecido

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras los nuevos brotes de peste porcina africana (PPA) que se han conocido recientemente fuera del perímetro, en Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha instado al Ministerio a poner más medios para evitar que esto pueda ocurrir.

Desde Unión de Uniones han asegurado que, desde el primer caso, han trabajado junto con la Generalitat, a través de Unió de Pagesos, y con el Ministerio, y han explicado que "hay que poner todos los recursos que sean posibles para que esto no vuelva a ocurrir".

Asimismo, la organización ha afirmado que, a pesar de que la zona es "complicada, boscosa y poblada", su objetivo es adaptar las medidas a esta complejidad.

Unión de Uniones ha recordado que hasta la fecha el sector porcino ha perdido alrededor de 412,78 millones de euros a nivel estatal, siendo Cataluña la más golpeada, seguida de Aragón, Castilla y León y Murcia. Además, este sector aporta el 16-17% de la producción final agraria.

"Tenemos que ser firmes con esto. Es cierto que muchos factores pueden ser incontrolables, pero todo lo que lo que se pueda hacer, hay que hacerlo, y no se puede andar escatimando recursos", ha añadido el responsable del sector porcino de Unión de Uniones, Rossend Saltiveri.