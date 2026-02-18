Unión de Uniones pide más recursos para evitar que la peste porcina salga del perímetro establecido

Unión de Uniones pide que se intensifiquen los recursos para evitar que la PPA vuelva a salir del perímetro.
Unión de Uniones pide que se intensifiquen los recursos para evitar que la PPA vuelva a salir del perímetro. - UNIÓN DE UNIONES
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 15:09
Seguir en

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras los nuevos brotes de peste porcina africana (PPA) que se han conocido recientemente fuera del perímetro, en Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha instado al Ministerio a poner más medios para evitar que esto pueda ocurrir.

Desde Unión de Uniones han asegurado que, desde el primer caso, han trabajado junto con la Generalitat, a través de Unió de Pagesos, y con el Ministerio, y han explicado que "hay que poner todos los recursos que sean posibles para que esto no vuelva a ocurrir".

Asimismo, la organización ha afirmado que, a pesar de que la zona es "complicada, boscosa y poblada", su objetivo es adaptar las medidas a esta complejidad.

Unión de Uniones ha recordado que hasta la fecha el sector porcino ha perdido alrededor de 412,78 millones de euros a nivel estatal, siendo Cataluña la más golpeada, seguida de Aragón, Castilla y León y Murcia. Además, este sector aporta el 16-17% de la producción final agraria.

"Tenemos que ser firmes con esto. Es cierto que muchos factores pueden ser incontrolables, pero todo lo que lo que se pueda hacer, hay que hacerlo, y no se puede andar escatimando recursos", ha añadido el responsable del sector porcino de Unión de Uniones, Rossend Saltiveri.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado