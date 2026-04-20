Unión de Uniones pide más recursos para el sector tras pérdidas de 717 millones por la peste porcina

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MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la actualización semanal de peste porcina africana (PPA), ha instado a revisar los protocolos que se están siguiendo e intensificar recursos para encontrar más soluciones que ayuden a la contención de la enfermedad.

En concreto, la organización agraria ha lamentado la situación que se está dando en el sector porcino desde noviembre pasado y cuantifica las pérdidas a nivel estatal ya en casi 717 millones de euros, con especial incidencia en Aragón y Cataluña, pero también en otras regiones productoras como Castilla y León o Murcia, según informa en un comunicado.

Unión de Uniones ha valorado que se esté intensificando la labor de captura de jabalíes tal y como explicó el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, en respuesta a una carta enviada conjunta con el resto de organizaciones agrarias a finales de marzo, pero insiste en que hay que seguir buscando más medidas que ayuden a frenar el salto del virus.

"La PPA repercute a toda España. El sector porcino es uno de los más fuertes a nivel estatal y no hablemos del peso que tiene en las exportaciones. A pesar de que algunos países han reconocido la regionalización, otros todavía no y el contexto geopolítico no es el más propicio para nada", han señalado desde la organización.

En este sentido, han reclamado que se convoque de nuevo a la mesa del sector porcino para conocer en detalle la evolución, las medidas que se están implementando y saber cuándo se van a poner en marcha las medidas de apoyo al sector que el Ministerio anunció a principios de la crisis y que, después de cinco meses, no hay noticias de estas.

Asimismo, Unión de Uniones, de cara a la reunión que ha mantenido este lunes el ministro Planas junto al comisario de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi, en Sevilla critica que ésta no haya tenido un cariz estatal y que se hayan visto solo con organizaciones regionales andaluzas cuando hay otras regiones afectadas por enfermedades animales que son ámbito de su competencia.

La organización ante la visita que se va a realizar al Puerto de Algeciras, ha criticado que Planas "aún no se haya molestado en informar" al sector agrario de cómo van los controles en las aduanas de los que se iba responsabilizar, tal y como está recogido en el documento de las 43 medidas de abril de 2024.