Unión de Uniones y Unaspi irán juntas en la tractorada del 11 de febrero en Madrid y apelan a la unidad

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión de uniones de Agricultores y Ganaderos y Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) han alcanzado un acuerdo para acudir de manera conjunta en la tractorada convocada el próximo 11 de febrero en Madrid, según informan en un comunicado.

En concreto, esta movilización buscar expresar de forma contundente y con la presencia de más de 1.500 tractores y miles de personas, el rechazo del campo a las actuales orientaciones de las políticas agrarias y reclamará un cambio urgente de rumbo de las mismas.

Tras el ofrecimiento expreso realizado por Unión de Uniones a las otras organizaciones agrarias Unaspi, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias para que se sumen a esta acción de protesta, Unaspi ha sido la única en aceptar la invitación.

Unión Uniones ha avanzado que del resto de organizaciones, que han recibido ya la invitación formal, tan sólo UPA se "ha molestado" en declinarla.

De esta forma, la organización agraria, que convoca esta protesta, considera que ha perdido su oportunidad para demostrar a los agricultores y ganaderos que el campo está por encima de otras cuestiones, mientras que respecto a las otras (Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias), critica que, aunque "se quisieran sumar, ya sería tarde".

En el contexto actual, Unión de Uniones y Unaspi han subrayado que la "gravedad del momento", en el que se decide cuestiones fundamentales para la pervivencia económica y social del sector, exige "altura de miras, responsabilidad y unidad de acción".

La tractorada del próximo 11 de febrero tiene como objetivo que entren en Madrid más de 1.500 tractores y más de 10.000 personas procedentes de distintos territorios, como muestra clara del malestar existente y de la determinación del sector para exigir soluciones "reales, eficaces y urgentes".

Ambas organizaciones consideran que solo una movilización "masiva, plural y unitaria" permitirá trasladar con la fuerza necesaria este mensaje a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad.

De esta forma, las dos organización han hecho un llamamiento al conjunto de agricultores y ganaderos para que se sumen a esta movilización como una expresión colectiva del campo español en defensa de su dignidad, su rentabilidad y su futuro.