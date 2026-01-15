Unión de Uniones ve "insuficientes" las medidas anunciadas por Sánchez para el sector agrario

Unión de Uniones estima insuficientes las medidas de Sánchez en el sector agrario. - UNIÓN DE UNIONES

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha considerado "insuficientes" las medidas que sobre el relevo generacional propuso este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un evento con organizaciones agrarias.

Unión de Uniones ha subrayado que las causas que están expulsando a los jóvenes del campo son una consecuencia directa de la falta de rentabilidad del sector, de unos mercados que no funcionan y de unas políticas que debilitan el modelo agrario europeo. "Si producir alimentos sigue siendo ruinoso, ningún joven va a poder quedarse en el campo", han asegurado desde Unión de Uniones.

En cuanto al acuerdo UE-Mercosur, la organización ha considerado que sin cláusulas espejo ni controles efectivos, va en "dirección contraria" a cualquier plan serio. Al igual que la relación con la PAC, sobre la que Unión de Uniones ha advertido de que "quitar recursos a unos agricultores para dárselos a otros no es reforzar el sector, es enfrentar generaciones".

De esta forma, la organización ha valorado que mejorar la transparencia del mercado de tierras o movilizar suelo público puede ser positivo, pero resulta "claramente insuficiente" si no se acompaña de una intervención pública real que frene la especulación y proteja el suelo agrario frente a usos no productivos.

Finalmente, Unión de Uniones ha concluido en que "el relevo generacional no se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes. Precios justos, protección en las fronteras, una PAC sin recortes y un modelo agrario que permita vivir dignamente del trabajo en el campo".