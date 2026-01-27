USO, CCOO, UGT y Sindicato Ferroviario convocan huelga en Renfe y Adif los días 9, 10 y 11 de febrero

Archivo - Varias personas con maletas en la estación de Atocha-Almudena Grandes, a 26 de marzo de 2025, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Las organizaciones sindicales USO, CCOO, UGT y Sindicato Ferroviario han convocado huelga en Renfe y Adif para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, según han indicado este martes.

A las jornadas de huelga se suman los trabajadores de los operadores privados Iryo y Ouigo, según CCOO.

Asimismo, se ha convocado una concentración frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el día 3 de febrero a las doce de la mañana, todo ello con el objetivo de reclamar seguridad y formación para la plantilla en el contexto de los accidentes ferroviarios que se sucedieron la semana pasada en Andalucía y Cataluña.

Además, las secciones sindicales de USO, UGT y CCCO en la empresa especializada en la gestión de servicios Serveo, que presta servicios de atención al cliente y restauración a bordo de los trenes Renfe y de logística, servicios en tierra y oficinas de Adif, han presentado convocatoria de huelga y solicitud de mediación previa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), para exigir medidas de seguridad y formación real para la ejecución de su actividad.

ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO URGENTE DE ACTUACIÓN

A la huelga está llamada la totalidad de trabajadores de Serveo en sus diversos centros de trabajo, que incluyen, entre otros, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. Entre las reivindicaciones de las tres organizaciones sindicales se encuentra la elaboración y establecimiento de un protocolo urgente de actuación en caso de vibraciones e incidencias durante la prestación de funciones a bordo de los trenes.

Igualmente, demandan la impartición, de forma urgente, de formación teórico/práctica sobre autoprotección y emergencias a todo el personal en casos de evacuación o seguridad en túneles e incidencias ferroviarias y sobre gestión de crisis, así como formación sobre material ferroviario.

También solicitan el establecimiento de un protocolo de actuación y comunicación directa entre todos los miembros de la tripulación en caso de incidencias y accidentes, coordinado conjuntamente entre Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Desde la Sección Sindical de USO en Serveo, su secretario general, Luis Miguel González Zavala, ha defendido que "la seguridad ferroviaria es una prioridad y no puede depender de la improvisación ni de vacíos legales".

"Exigimos que se tomen medidas inmediatas y responsables para proteger a las tripulaciones y a la ciudadanía", ha destacado, añadiendo que la seguridad a bordo debe "depender de criterios objetivos de seguridad y capacidad del tren, y no de parámetros exclusivamente comerciales".

SOBRECARGAS DE TRABAJO Y EXTERNALIZACIÓN

La organización liderada por Unai Sordo ha relatado que la conflictividad en el sector ferroviario tiene "causas claras", entre las que destacan, por ejemplo, "la falta de personal en todos los ámbitos del Grupo Renfe", que provoca sobrecargas de trabajo continuadas y limita la capacidad de respuesta ante incidencias de especial complejidad.

Asimismo, influye la externalización de actividades propias del ferrocarril hacia empresas privadas que deberían "realizarse con personal propio del Grupo Renfe, con formación adecuada y una planificación coherente con el volumen de actividad existente", según CCOO.

Igualmente, CCOO ha resaltado los problemas de coordinación en situaciones de emergencia, agravados por la insuficiencia de recursos humanos y la fragmentación de tareas esenciales que generan tensiones operativas, inseguridad en la toma de decisiones y dificultades para garantizar una respuesta adecuada ante situaciones complejas.

Por último, el sindicato ha señalado los ataques a la profesionalidad y a los derechos de las personas trabajadoras, "como demuestra la filtración de audios internos, entre ellos los procedentes del Centro de Gestión de Operaciones".

"Estos hechos suponen un atentado contra la plantilla, deterioran el clima laboral y comprometen la confianza necesaria para una gestión responsable y eficaz del sistema ferroviario", denuncia.