USO y Sitpla advierten a Ryanair que "cada vez está más cerca" una huelga de cara a Navidad

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO y el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla) han advertido este miércoles a Ryanair de nuevas convocatorias de huelga de cara a las fechas navideñas ante su "actitud desafiante" en las negociaciones y el "desprecio" mostrado hacia tripulantes de cabina y ha reclamado al Ministerio de Trabajo que "imponga, de manera inmediata, la aplicación de la legislación laboral española".

"(Ryanair) No avanza en dar respuesta a las reclamaciones de aplicación de la ley local a sus trabajadores en España, por lo que cada vez está más cerca la convocatoria de una huelga en navidades", ha señalado Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO sector Aéreo.

Desde Sitpla, su portavoz Antonio Escobar ha incidido en esta misma advertencia y ha recalcado que "el final del año peligra" con nuevas fechas de huelga.

Al término de la reunión que han reunido este miércoles durante cinco horas y media con representantes de Ryanair en la Dirección General de Trabajo, ambos sindicatos han señalado que la aerolínea irlandesa "ha vuelto a despreciar a sus tripulantes, poniendo límites y trabas a la negociación, y pretendiendo vetar a los representantes que cada uno de los sindicatos designamos para asistir a las negociaciones".

Así, han criticado que la aerolínea haya acudido al encuentro de mediación "sin una propuesta de acuerdo". Según el portavoz de Sitpla, Ryanair debe entregar a la Dirección General de Trabajo "un borrador como es debido" y ha advertido que hasta que la compañía irlandesa no haga "una propuesta" no habrá "más pleno de mediación".

Los sindicatos han lamentado además la actitud de la aerolínea al acudir sin una propuesta tras firmar con los pilotos un pacto que recoge la aplicación de la ley española. "No entendemos los motivos por los que Ryanair sí alcanza un acuerdo con los pilotos, y no con los tripulantes de cabina. ¿Podría suceder que a partir de enero de 2019 los pilotos sí tuvieran contratos locales y los TCP no? ¿Hasta qué punto puede llegar este despropósito?", se ha preguntado Antonio Escobar, responsable de Relaciones Externas de Sitpla.

Igualmente, USO y Sitpla han exigido al Ministerio de Trabajo "que no consienta más la actitud desafiante" con la que Ryanair acude a cada mediación y han reclamado al departamento que dirige Magdalena Valerio que "recupere el control" y ponga fin a este conflicto "tan grave y creciente" imponiendo "de manera inmediata, la aplicación de la legislación laboral española".

"La Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social nos ha comunicado hoy su intención de ir cerrando próximamente las actas de inspección abiertas y trasladarnos el resultado de las mismas, que responden a las denuncias interpuestas desde 2017 por parte de los sindicatos. Esperamos que el Ministerio de Trabajo siga el mismo camino", han explicado ambos sindicatos.

En la última reunión, celebrada el 27 de septiembre, un día antes de una huelga de TCP, los sindicatos acusaron a Ryanair de romper las negociaciones ante su posición "inamovible" para designar a las personas que pueden acceder a las negociaciones". "La empresa se empeña en marear la perdiz con que necesita negociar el imponer contratos españoles cuando eso lo puede hacer sin ayuda de los sindicatos", ha añadido.

Los sindicatos presentaron varias denuncias contra Ryanair ante la Inspección de Trabajo por vulnerar el derecho a la huelga este verano y coaccionar a los tripulantes de cabina con cuestionarios y correos en los que les pregunta si van a secundar o no la convocatoria.