Vale crea un consorcio para gestionar el yacimiento de níquel de Thompson en Canadá con Exiro, Orion y CGF

Archivo - Logo de la brasileña Vale. - VALE - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La minera brasileña Vale, a través de su filial Vale Base Metals, ha creado un consorcio de propietarios para gestionar el cinturón de níquel de Thompson, ubicado en Manitoba (Canadá), junto a Exiro Minerals Corporation, Orion Resources Partners y Canada Growth Fund (CGF), según informó Vale en un comunicado.

Las compañías constituirán una nueva sociedad en la que Exiro, Orion y CGF poseerán el 81,1%, mientras que Vale Base Metals conservará una participación minoritaria del 18,9%.

Además, los socios del consorcio se han comprometido a invertir hasta 200 millones de dólares (169 millones de euros) para garantizar el futuro de la minería de níquel en el yacimiento de Thompson.

En paralelo, Vale Base Metals ha firmado un acuerdo de compra para el concentrado de níquel producido en la planta de Thompson con el objetivo de mantener su posición como principal productor de níquel de Canadá.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2026, sujeto a las autorizaciones reglamentarias y gubernamentales habituales. La operación forma parte de la revisión estratégica de Thompson, cuyo objetivo es reforzar la competitividad de la cartera minera global de Vale Base Metals y posicionar su actividad para la creación de valor a largo plazo.