La venta del 14,3% de Indra por parte de EM&E se completó por casi 1.339 millones, a 53 euros por acción

Archivo - Logo de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) - EM&E - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La venta del 14,3% de Indra por parte de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se completó por casi 1.339 millones de euros, a 53 euros por acción, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, la venta se finalizó con una prima del 1,26% respecto al precio de los títulos de la compañía al cierre de mercado de este pasado martes, que se situó en 52,34 euros.

En concreto, Advanced Engineering & Manufacturing --vehículo inversor de Javier y Ángel Escribano en EM&E e Indra-- obtuvo 1.338,86 millones con la mencionada venta de 25,26 millones de títulos de Indra, equivalente al 14,3%, y que ha supuesto su salida del accionariado de la firma de tecnología y defensa.

LA MAYORÍA DE LOS ANALISTAS RECOMIENDAN COMPRAR ACCIONES DE INDRA

No obstante, las acciones de Indra se situaban este miércoles en torno a las 15.00 horas a un precio de 52,42 euros tras subir un 0,2%, 58 céntimos por debajo del precio al que EM&E vendió los títulos de la firma española de defensa y tecnología.

En cuanto a las recomendaciones de analistas financieros de Bloomberg, casi el 67% coinciden en sugerir comprar acciones de la firma, estableciendo un precio objetivo a doce meses de 64,91 euros, casi 12 euros más del precio al que completó la venta EM&E.

Los hermanos Ángel y Javier Escribano utilizaron su sociedad familiar, Advanced Engineering & Manufacturing, para consolidarse como el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ostenta un 28% del capital de Indra.

JPMORGAN FACILITÓ LOS FONDOS NECESARIOS QUE AHORA EM&E DEVOLVERÁ

Así, la operación pone fin a tres años de presencia de EM&E en la compañía, tras entrar el 15 de mayo de 2023 con una participación del 3,4%, que elevó al 8% en noviembre de ese mismo año y, posteriormente, al 14,3% en diciembre de 2024, cuando se convirtió en el principal accionista privado de Indra. Para financiar esta expansión, Escribano contó con el respaldo de la banca internacional.

El banco estadounidense facilitó los fondos necesarios para que la empresa familiar de Alcalá de Henares pudiera asumir una inversión total que superó los 380 millones de euros.

Con los fondos obtenidos por la venta, gracias a la fuerte revalorización que los títulos de Indra han experimentado en estos tres años en Bolsa, Escribano puede devolver cómodamente el préstamo a JPMorgan y embolsarse la diferencia, ya que la plusvalía de la operación superaría los 900 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

De hecho, la propia firma explica en el comunicado a la CNMV que la venta de la totalidad de las acciones de su titularidad en Indra supone "la cancelación del derivado financiero ('collar') sobre acciones de Indra, así como la cancelación (una vez se liquide la venta) de la garantía financiera pignoraticia sobre acciones de Indra otorgada en garantía de las obligaciones de EM&E bajo el mencionado 'collar'".