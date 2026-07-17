Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en mayo al 5,1% y suman 26 meses de ascensos

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MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 5,1% en mayo en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,4 puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de mayo, las ventas del sector servicios encadenan 26 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 5,6% en el quinto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 4,3% más que en igual mes de 2025.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un ascenso interanual de su facturación del 3%, mientras que el comercio minorista y el mayorista elevaron sus ventas un 5,6%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en actividades administrativas (+5,5%), transporte y almacenamiento (+5,2%) e información y comunicaciones (+4,7%), seguido de la hostelería (+3,8%), actividades inmobiliarias (+3,2%) y actividades profesionales científicas y técnicas (+2,9%).

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