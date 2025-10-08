Verisure se estrena en la Bolsa de Estocolmo con la vista puesta en levantar 3.100 millones de euros

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Verisure, proveedor de servicios de seguridad en Europa y América Latina, ha confirmado este miércoles que la oferta pública inicial (IPO) lanzada este miércoles en el Nasdaq de Estocolmo pretende levantar unos 3.100 millones de euros tras fijar la acción en los 13,25 euros.

En concreto, se pondrán en circulación 238.113.207 títulos, de los que 233.962.264 serán de nueva emisión. Los otros 4.150.943 procederán de inversores ya existentes, como Hellman & Friedman, Eiffel, Alba Investments, Securholds Spain y empleados actuales y pasados.

Como parte de la operación, se recaudaron aproximadamente 236 millones de euros de Alba y Securholds, que deseaban aumentar su participación en la sociedad, y de dos miembros del consejo de administración.

Para cubrir cualquier sobresuscripción, se ha autorizado a Morgan Stanley una opción para adquirir hasta un máximo del 15% del número total de acciones, lo que corresponde a 33.042.453 acciones adicionales.

Así, de incluirse la sobresuscripción, la oferta total comprendería 271.155.660 acciones, equivalente a un 26,2% del capital social de la empresa.

La salida a Bolsa permitirá a Verisure ampliar su base accionarial, aumentar el reconocimiento entre clientes y grupos de interés y facilitar el acceso a los mercados de capital suecos e internacionales. La colocación de acciones terminará el viernes 10 de octubre.

"Convertirnos en una empresa que cotiza en Bolsa nos permitirá seguir ampliando nuestro historial de creación de valor duradero y avanzando en nuestra misión de proteger lo que más importa. Con un importante margen de crecimiento por delante, estoy deseando liderar la empresa en esta nueva y emocionante etapa como firma cotizada", ha explicado el consejero delegado de Verisure, Austin Lally.

Verisure presta servicio, actualmente, a más de 5,8 millones de familias y pequeños negocios, protegiéndolas frente a intrusiones, robos, incendios, ataques físicos, hurtos, emergencias vitales y otros riesgos.